Río Negro mostrará su potencial en AOG Patagonia 2026 y buscará atraer inversiones para Punta Colorada

La Provincia presentará sus proyectos estratégicos en una exposición internacional y buscará atraer inversiones para impulsar el desarrollo productivo y exportador.

Río Negro estará presente un año más en la exposición más grande de petróleo y gas en nuestro país.

El Gobierno de Río Negro participará de una de las exposiciones más importantes de la industria del petróleo y el gas de Argentina , donde buscará posicionar sus proyectos estratégicos, atraer inversiones y fortalecer la participación de empresas provinciales en el desarrollo energético.

La provincia tendrá un espacio institucional en Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 , que se desarrollará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén . El encuentro reunirá a compañías, proveedores y referentes del sector hidrocarburífero.

Uno de los principales atractivos de la participación rionegrina será la presentación de la futura Zona Franca de Punta Colorada , un proyecto que apunta a transformar la costa atlántica en un polo industrial, logístico y exportador vinculado al crecimiento energético .

La iniciativa forma parte de la estrategia provincial para aprovechar las inversiones asociadas a Vaca Muerta, ampliar las oportunidades comerciales y promover la instalación de nuevas empresas que puedan integrarse a las cadenas productivas del petróleo y el gas.

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Río Negro tendrá un stand propio en AOG Patagonia 2026

A través de la Secretaría de Energía y Ambiente, el Gobierno provincial contará con un stand institucional destinado a mostrar el potencial hidrocarburífero de Río Negro y difundir las oportunidades de desarrollo industrial que ofrece su territorio.

El espacio también estará disponible para las cámaras empresariales vinculadas a la actividad energética, con el objetivo de facilitar encuentros comerciales, fortalecer relaciones con compañías operadoras y generar nuevas posibilidades de negocios para los proveedores locales.

La participación permitirá que las empresas rionegrinas establezcan contactos con actores estratégicos de una industria que atraviesa un proceso de expansión, impulsado principalmente por los proyectos de producción, transporte y exportación de hidrocarburos.

Esta presencia representa la continuidad de una estrategia institucional que comenzó a consolidarse durante 2025, cuando Río Negro participó por primera vez con un stand propio en Argentina Oil & Gas, durante la edición realizada en Buenos Aires.

Punta Colorada y la Zona Franca como protagonistas

Una de las actividades centrales tendrá lugar el lunes 19 de octubre, cuando la Secretaría de Áreas Industriales y Zona Franca realice una exposición dedicada a las oportunidades de inversión vinculadas con el desarrollo industrial de la provincia.

La presentación se desarrollará en la Sala Lanín 3, bajo el título “Río Negro y Punta Colorada: una plataforma para el desarrollo industrial y exportador”, y estará encabezada por la secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce.

Durante el encuentro se expondrán las ventajas del régimen de zona franca, una herramienta que busca incentivar la radicación de inversiones, ampliar la actividad productiva y fortalecer las operaciones comerciales vinculadas con los mercados internacionales.

El eje principal será la futura Zona Franca de Punta Colorada, ubicada en la costa de Sierra Grande, donde el Gobierno provincial pretende desarrollar una plataforma industrial que aproveche la infraestructura energética y portuaria proyectada para la región.

Una inversión inicial de 10 millones de dólares

El gobernador Alberto Weretilneck anunció recientemente la licitación internacional para el desarrollo de la Zona Franca durante su participación en Argentina Week, en París, donde presentó las oportunidades de inversión que ofrece la provincia.

Según la planificación oficial, el llamado a licitación se concretará antes de finalizar 2026 y contemplará una concesión inicial de 30 años, con la posibilidad de extender el plazo por otros diez años adicionales.

El proyecto establece una inversión mínima inicial de 10 millones de dólares, destinada a impulsar el desarrollo de un espacio estratégico para la instalación de industrias, empresas de servicios y operadores vinculados con el comercio exterior.

La propuesta busca aprovechar el crecimiento de los grandes proyectos energéticos que avanzan en territorio rionegrino para generar nuevas actividades económicas, especialmente en sectores como la petroquímica, los servicios industriales y la logística de exportación.

El potencial energético de Río Negro y las oportunidades para las empresas

La ubicación geográfica de Río Negro, su acceso al océano Atlántico y la infraestructura vinculada con los proyectos de exportación de petróleo y gas aparecen como factores centrales para atraer nuevas inversiones al territorio provincial.

En ese escenario, el Gobierno busca que el crecimiento de la actividad hidrocarburífera también impulse la diversificación productiva, con oportunidades para empresas que prestan servicios industriales, desarrollan tecnología o participan en operaciones logísticas.

La futura Zona Franca pretende convertirse en una herramienta para acompañar ese proceso, mediante la creación de condiciones que favorezcan la instalación de compañías y el desarrollo de actividades relacionadas con la producción y comercialización internacional.

Además, la participación en AOG Patagonia permitirá visibilizar el trabajo de las cámaras empresariales rionegrinas y promover su integración en una cadena de valor que demanda proveedores especializados, equipamiento, servicios técnicos y soluciones industriales.

Más de 400 empresas participarán de AOG Patagonia 2026

La exposición Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 se realizará entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre, en el Espacio DUAM de Neuquén, con una convocatoria estimada de más de 400 marcas expositoras.

Los organizadores esperan recibir a más de 17.000 visitantes, entre representantes empresariales, especialistas, proveedores y referentes de la industria energética, en un encuentro que funcionará como espacio de intercambio comercial y presentación de nuevos proyectos.

Para Río Negro, la exposición representará una oportunidad para fortalecer su posicionamiento dentro del mapa energético argentino y presentar las posibilidades industriales que surgen a partir de las inversiones vinculadas con el desarrollo de Vaca Muerta.