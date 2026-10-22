Accidente con un nene de seis años: qué dijo la Fiscalía sobre el conductor del Focus

La información oficial responsabilizó al hombre que manejaba. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal dieron otra versión.

Una parte de prensa oficial informó que un nene de 6 años fue atropellado por un Ford Focus cuyo conductor escapó y que luego la policía lo atrapó gracias al aporte brindado por el padre de la víctima y tras realizar un seguimiento por las cámaras del 911 RN Emergencias.

Según este comunicado, que fue acompañado por una foto del rodado, el análisis de alcoholemia realizado al hombre que manejaba arrojó resultado positivo (no se detalló la graduación) y fue imputado por el delito de “ lesiones graves ”, mientras que además secuestraron el vehículo para realizarle peritajes con el fin de reconstruir el hecho.

Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal, donde se inició una investigación a cargo del fiscal de turno Diego Vázquez , brindaron una versión totalmente distinta.

Los puntos refutados

Uno de los puntos controvertidos fue la formulación de cargos, trámite que no se realizó hasta el momento, afirmaron. Pero además aclararon que aún no se determinó aún cómo se produjo el incidente. De acuerdo a la información recabada hasta el momento, el niño andaba en bicicleta y se encontró imprevistamente con el auto, cuyo conductor alcanzó a frenar, por lo que, para los investigadores, está en duda que lo haya atropellado. En ese marco, no está confirmado si lo llegó a impactar o el menor cayó de la bici.

También desmintieron que el hombre que manejaba hubiera escapado. Aseguraron que frenó y ofreció ayuda al menor.

El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos al hombre acusado de agredir a una policía y dañar un patrullero. Quedó libre con el cumplimiento de medidas cautelares. Estefania Petrella

En tanto que una médica del SIARME (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias) que lo atendió en el lugar no certificó lesiones de gravedad.

De todos modos, se destacó desde la fiscalía que la investigación sigue su curso, y el conductor ya fue notificado que está involucrado. Se precisó que están recopilando imágenes de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas y toman declaraciones a testigos, entre otras medidas periciales.

Por último, tampoco está corroborado que el análisis de alcoholemia dio positivo. La Fiscalía no había recibido el informe oficial hasta el momento. Aún no había sido enviado el expediente físico desde la Comisaría 24, que tuvo a cargo las actuaciones.

La versión oficial

El incidente vial se produjo el último sábado y la policía tomó conocimiento del caso por un llamado que alertó sobre un menor atropellado por un auto, se informó oficialmente este miércoles.

La información inicial indicaba que el vehículo involucrado era un Ford Focus blanco que se había alejado por la calle Don Bosco en dirección norte y llevaba tres ocupantes.

Mientras se organizaba la intervención, una médica que se encontraba en el lugar brindó las primeras referencias sobre el estado del niño, quien manifestaba dolor en la zona dorsal. De inmediato, se dio aviso a la Comisaría 24° y se solicitó una ambulancia del SIARME para asistirlo.

Los primeros datos aportados por el padre permitieron reconstruir cómo se produjo el episodio. El chico estaba jugando a la pelota cuando el balón se le fue hacia la calle. Al salir a buscarlo, fue embestido por el auto y cayó a varios metros.

Después del choque, el conductor descendió del vehículo y manifestó que iba a estacionar. Sin embargo, en lugar de permanecer y hacerse cargo de lo ocurrido, se fugó. La situación puso en marcha una búsqueda que involucró tanto a los efectivos policiales como a los operadores del sistema de videovigilancia.

A partir de las características del auto y de los datos sobre su recorrido, los operadores revisaron los registros de las cámaras y lograron detectar un Ford Focus similar en la intersección de Arenales y Don Bosco.

“El seguimiento visual continuó durante parte del trayecto. La información reunida fue transmitida al personal de prevención, que mantuvo la búsqueda y finalmente consiguió interceptarlo y demorar al conductor”, resalta el comunicado.

Se informó que el conductor del Focus fue sometido al análisis de alcoholemia y que le dio positivo. Imagen ilustrativa

Una vez localizado el vehículo, intervino el área de Seguridad Vial para realizar el test de alcoholemia al conductor. La prueba dio resultado positivo. Ese dato se incorporó a las actuaciones por un episodio que ya tenía como elementos centrales las lesiones sufridas por el niño y la fuga del conductor después del siniestro.

Por la gravedad de las lesiones, la Fiscalía interviniente dispuso imputar al automovilista por lesiones graves y ordenó realizar un peritaje sobre el Ford Focus para avanzar en la reconstrucción del hecho.

“El procedimiento volvió a poner en evidencia el papel del 911 RN Emergencias como punto de articulación entre la recepción de alertas, la videovigilancia y el despliegue policial. En este caso, la información obtenida mediante las cámaras permitió orientar la búsqueda y aportar datos fundamentales para localizar el vehículo, mientras la intervención de las unidades en la calle hizo posible interceptarlo y poner el episodio a disposición de la Justicia”, subrayó el parte de prensa.