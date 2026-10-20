El conductor circulaba por la Ruta 22 con 2,49 gramos de alcohol en sangre. Fue el registro más alto detectado durante los controles del fin de semana en Río Negro.

Manejaba con casi cinco veces el límite de alcohol y lo detectaron en un control en Cipolletti. Foto: Archivo.

Un conductor fue detectado en Cipolletti con 2,49 gramos de alcohol por litro de sangre , el registro más alto de alcoholemia registrado durante los controles del fin de semana en Río Negro. El automovilista circulaba en un Ford Fiesta por la Ruta Nacional 22 cuando fue interceptado por personal del Cuerpo de Seguridad Vial.

El procedimiento se realizó durante la mañana del domingo 18 de octubre , entre las 5:30 y las 9:30, a la altura del kilómetro 1265,5, en sentido Cipolletti-Neuquén. En total, los efectivos fiscalizaron 298 vehículos y detectaron a cinco conductores que habían consumido alcohol.

El caso volvió a poner el foco en los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y en la importancia de los controles preventivos en las rutas de la región.

El riesgo de conducir con alcohol en sangre

El nivel detectado en el conductor del Ford Fiesta fue el más elevado de los procedimientos realizados durante el fin de semana en la provincia. Otro automovilista, que circulaba en un Peugeot 208, registró 1,10 gramos de alcohol por litro de sangre.

La presencia de alcohol puede afectar la capacidad de reacción, la coordinación y la percepción del riesgo, condiciones fundamentales para conducir de manera segura. Cuanto mayor es la concentración, más comprometidas pueden estar las habilidades necesarias para responder ante una situación imprevista en la ruta.

Cinco conductores dieron positivo en Cipolletti

Durante el operativo sobre la Ruta 22, la Policía controló 298 rodados y detectó cinco alcoholemias positivas. Como resultado, se confeccionaron cinco actas de infracción y se dispuso la retención preventiva de un vehículo.

Los efectivos utilizaron alómetros para detectar de manera preventiva la presencia de alcohol en el aire espirado y realizaron controles selectivos de conductores y vehículos.

Las actuaciones fueron remitidas a los organismos correspondientes para continuar con los trámites administrativos.

Alcohol cero: qué establece la normativa en Río Negro

En Río Negro rige la Ley de Alcohol Cero, que prohíbe conducir vehículos con alcohol en sangre. Por eso, cualquier registro positivo puede derivar en sanciones, de acuerdo con la normativa vigente.

Los controles viales buscan reducir las conductas de riesgo y prevenir siniestros en uno de los principales corredores de circulación del Alto Valle, especialmente durante los horarios de mayor exposición a este tipo de infracciones.

Le secuestraron el auto por conducir borracho, pero la Justicia se lo devolvió por una razón insólita

El Poder Judicial ordenó a la Municipalidad de General Conesa la restitución inmediata de una camioneta Chevrolet S10 y de la licencia de conducir retenidas a un agricultor local que había sido sancionado por ir borracho al volante. La decisión judicial se adoptó luego de comprobarse que el procedimiento contravencional presentó serias irregularidades, ya que el dispositivo municipal para medir el nivel de alcohol en sangre se encontraba fuera de servicio y no se le pudo practicar ningún control técnico al conductor.

El hecho comenzó cuando inspectores municipales labraron un acta en la que aseguraban haber visto al hombre consumiendo bebidas alcohólicas mientras conducía su vehículo en General Conesa. Además, le atribuyeron una supuesta obstrucción a las tareas de fiscalización, por lo que procedieron a retener de inmediato la camioneta y la documentación personal del vecino.

Sin embargo, el afectado ofreció una versión completamente distinta de lo sucedido. Aclaró que su rodado estaba estacionado, sin desplazamiento, y que la persona que consumía alcohol era un acompañante con el que se encontraba conversando. El hombre negó haber conducido en estado de ebriedad y cuestionó la validez del secuestro al no existir ninguna comprobación técnica ni examen clínico que respaldara la acusación de los agentes municipales.

Según se detalló en el expediente, la falta de medición no obedeció a una negativa del vecino, sino a la imposibilidad de utilizar el alcoholímetro municipal por estar en reparación o fuera de servicio. Ante esa situación, el agricultor intentó voluntariamente someterse al examen en distintas dependencias del municipio, en el Hospital de General Conesa y hasta en un laboratorio privado. Al no lograrlo, se dirigió el mismo día a la Comisaría 20 para dejar una exposición policial que acreditara sus gestiones.

Al analizar el caso, el juez interviniente valoró las constancias aportadas y concluyó que existen elementos suficientes para poner en duda la regularidad del operativo. El magistrado destacó que la documentación no refleja una negativa explícita del ciudadano a someterse al control, sino que demuestra una actitud activa para intentar comprobar su estado de sobriedad a pocas horas de labrada el acta.