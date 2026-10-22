Las Perlas: empezarán a construir dos nuevas aulas en la Escuela Secundaria 124 apenas paren las lluvias

En Las Perlas, se conoció que la construcción de dos nuevas aulas en la ESRN N°124 arrancará apenas se estabilice el tiempo y deje de llover tanto.

Ahora depende de que mejore y tienda a estabilizarse el tiempo, sin tantas lluvias, para el comienzo de la construcción de dos aulas en la Escuela Secundaria N°124 de Las Perlas. Hay muchas expectativas por esta obra, muy necesaria, dada la demanda.

Ahora depende de que mejore y tienda a estabilizarse el tiempo, sin tantas lluvias, para el comienzo de la construcción de dos aulas en la Escuela Secundaria N°124 de Las Perlas. Hay muchas expectativas por esta obra, muy necesaria, dada la demanda.

Apenas pase el actual período de mal tiempo en la región y se estabilice el clima, se empezará a concretar la obra de construcción de dos nuevas aulas en la Escuela Secundaria de Río Negro ESRN N°124 de Las Perlas. Los trabajos son muy esperados por la comunidad educativa del establecimiento y la población perlense en general.

La ampliación del colegio resulta indispensable para hacer frente a la creciente demanda existente en Las Perlas de chicos y chicas que deben cursar la enseñanza secundaria.

La ESRN N°124 comenzó a funcionar en su edificio propio , el que actualmente ocupa, en 2022, tras años de haber cumplido sus actividades en las instalaciones de la Escuela Primaria N°247 . En concreto, el establecimiento inició su labor institucional en 2006, para lo que resultó fundamental el apoyo de la escuela primaria, ya que no había otro edificio público donde poder desarrollar su trabajo.

Está todo dispuesto para el inicio de la construcción de dos aulas nuevas en la Escuela Secundaria de Río Negro ESRN N°124 de Las Perlas, pero todo dependerá de que se estabilice el clima y deje de llover con tanta frecuencia.

Pues bien, no bien iniciar sus funciones, quedó en claro para la comunidad educativa y para el conjunto de la población perlense que el edificio estrenado no alcanzaría a satisfacer el total de la demanda que hay de nuevos alumnos. Al parecer, se ha reducido bastante la cantidad que acude a la oferta de enseñanza secundaria de la vecina ciudad de Neuquén, otrora una alternativa muy preciada para numerosas familias y, en su momento, años ha, la única disponible.

Aulas licitadas y adjudicadas

La construcción de dos aulas nuevas en la Escuela Secundaria fue licitada a instancias del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. La apertura de sobres con ofertas de las empresas interesadas se realizó el 19 de mayo pasado y la adjudicación a la empresa KUMA SRL se efectuó el pasado 4 de agosto. El emprendimiento se llevará a cabo por un monto de 239.625.556 pesos.

El mal tiempo, con lluvias persistentes desde hace meses, han retardado el comienzo de las obras. Pero, en los últimos días, trabajadores han empezado a demarcar el sector donde se ejecutarán las tareas y, por lo que se ha comentado en Las Perlas, las labores se realizarán con celeridad apenas se estabilice el clima.

Se verá si las expectativas en relación con el tiempo se tornan realidad, por cuanto el fenómeno de El Niño, que está afectando el clima mundial, amaga con extremarse hasta magnitudes aun mayores que las del presente, con lo que las precipitaciones y la mucha humedad pueden extenderse e intensificarse mucho más.

Expectativa en la comunidad

Por lo pronto, la esperanza no se pierde en la población, al contrario, se mantienen muy en alto. Así lo reflejó la Radio Quimunche Las Perlas, en cuya página de facebook se posteó recientemente lo siguiente: "Dos aulas. Esperando mejores condiciones climáticas para iniciar las obras, se construirán dos nuevas aulas de ampliación debido a la alta demanda de nuestra comunidad".

Y en consultas efectuadas a vecinos, se confirmó las expectativas que tienen los perlenses por la concreción de los trabajos. No es para menos, porque el final del actual ciclo lectivo ya no está muy lejos y la posibilidad de contar con más espacio para más estudiantes en el comienzo del ciclo lectivo de 2027 todavía está vigente, aunque el calendario aprieta. La empresa constructora tiene un plazo de ejecución de 150 días, con lo que el margen, pensando en marzo, se reduce significativamente.