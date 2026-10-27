Cuándo vuelve a jugar Cipolletti y quién podría ser el próximo rival

Tras perder la final por el título, el albinegro seguirá en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Cipolletti va por el segundo ascenso que otorga el Federal A. Espera su próximo rival. Fotos: Omar Novoa

Cipolletti perdió la final del Federal A , pero todavía tiene una oportunidad de ascender a la Primera Nacional. Después de la derrota por 2-0 ante San Martín de Formosa, el equipo de Fabián Enríquez ingresará directamente a los cuartos de final de la Reválida. Ahora, la principal incógnita es conocer quién será su próximo rival.

El reglamento del Consejo Federal establece que Cipolletti ocupará automáticamente la primera posición del ordenamiento por haber disputado la final del primer ascenso. Los otros siete clasificados conservarán el orden que tenían en la etapa anterior.

De esta manera, el Albinegro enfrentará al octavo preclasificado , es decir, al equipo peor ubicado entre los siete que superen los octavos de final.

¿Cuáles son los posibles rivales de Cipolletti?

Hay cuatro equipos a los que Cipolletti deberá prestar especial atención durante las revanchas del próximo domingo. Son los peor ubicados entre los 14 participantes de los octavos y, por lo tanto, los primeros candidatos a cruzarse con el conjunto rionegrino.

Sportivo Las Parejas (14º) era el principal candidato. Si consigue avanzar, será automáticamente el rival de Cipolletti. Sin embargo, en la ida perdió 1-0 como local ante Alvarado y la tiene muy difícil para revertir la serie en Mar del Plata.

Gimnasia de Concepción del Uruguay (13º) aparece como segunda posibilidad. Empató 0-0 ante Olimpo y buscará la clasificación en Bahía Blanca. Si avanza y Sportivo Las Parejas queda eliminado, enfrentará al Albinegro.

Boca Unidos (12º) es el tercer candidato. Su partido ante Gimnasia de Chivilcoy fue suspendido por un incidente con pirotecnia. Para convertirse en rival de Cipolletti deberá clasificarse sin que lo hagan los dos equipos anteriores.

Juventud Antoniana (11º) completa el grupo de principales candidatos y está mejor parado que el resto. El conjunto salteño goleó 3-0 a Sol de América y quedó bien encaminado para avanzar. Enfrentará a Cipolletti si consigue clasificarse y los otros tres equipos antes mencionados quedan eliminados.

El ordenamiento completo de los 14 equipos

El reglamento establece que los clubes que avancen mantendrán su posición original, independientemente de los resultados obtenidos en los octavos de final.

Este es el ordenamiento, del mejor al peor ubicado:

Alvarado (Mar del Plata).

Olimpo (Bahía Blanca).

Gimnasia de Chivilcoy .

Sol de América (Formosa).

Atenas (Río Cuarto).

Douglas Haig (Pergamino).

Kimberley (Mar del Plata).

Argentino de Monte Maíz .

Villa Mitre (Bahía Blanca).

Sarmiento de La Banda .

Juventud Antoniana (Salta).

Boca Unidos (Corrientes).

Gimnasia de Concepción del Uruguay .

Sportivo Las Parejas (Santa Fe).

La clave es sencilla: si clasifica Sportivo Las Parejas, será el rival. Si queda eliminado, habrá que mirar a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Y así sucesivamente, siguiendo el ordenamiento de abajo hacia arriba.

¿Cuándo vuelve a jugar Cipolletti?

Los partidos de vuelta de los octavos de final están previstos para el domingo 1 de noviembre. Una vez definidos los siete clasificados, se conocerá el rival del Albinegro.

Cipolletti tiene previsto disputar la ida de los cuartos de final el sábado 7 de noviembre o domingo 8, como visitante, y la revancha el domingo 15 de noviembre en La Visera de Cemento. Las fechas están sujetas a confirmación oficial.

Además, el equipo de Enríquez tendrá una ventaja deportiva: si la serie termina igualada en puntos y diferencia de goles, avanzará a semifinales.

El ascenso directo se escapó en Córdoba, pero la temporada continúa. Cipolletti necesita superar tres eliminatorias para regresar a la Primera Nacional después de 25 años. Todavía no conoce a su rival, pero sabe que definirá las tres batallas ante su gente.