Se entregó en una comisaría de Roca el acusado de asesinar a tiros a la mujer en Allen

El acusado de haber asesinado de un balazo a una mujer de Allen se entregó en la Comisaría 3ra de Roca, donde quedó detenido.

El acusado de asesinar de un balazo a una mujer en el barrio Colonizadora del Sur de Allen se entregó durante la mañana de este martes en la Comisaría 3ra de General Roca, donde quedó detenido. Lo confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. En las próximas horas se definirá la audiencia de formulación de cargos.

El sujeto había sido individualizado y era intensamente buscado por la Policía, de acuerdo a lo que informó el segundo jefe de la Regional Segunda, comisario inspector Carlos Freydoz . En tanto que la víctima fue identificada como Laura Gutiérrez, de 35 años de edad. Según las primeras versiones trascendidas, el tiro lo habría recibido en el pecho.

El ataque se produjo alrededor de las 16:30 en el sector conocido como “la pasarela”, el puente colgante peatonal que cruza el canal principal de riego. La secuencia del hecho comenzó alrededor de las 16:20 , cuando personal de la Comisaría 33 acudió al sector de la pasarela tras recibir alertas por un desorden. En esa primera intervención no se registraron agresiones directas, pero apenas 15 minutos después, un segundo llamado advirtió sobre detonaciones de arma de fuego en la misma propiedad.

El crimen ocurrió en el barrio Colonizadora de Allen, en la zona de la pasarela que cruza el canal principal de riego. El sospechoso habría llegado al lugar en un vehículo, en el que luego escapó. www.allen.gob.ar

Al regresar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima herida en el patio del inmueble con un disparo en el sector izquierdo del pecho. Ante la urgencia, fue trasladada en el mismo patrullero hacia el Hospital Ernesto Accame, sitio al que ingresó sin signos vitales. La mujer, oriunda de Allen, no vivía en la casa, sino que se encontraba de visita por ser la pareja de uno de los residentes del lugar, informó Freydoz a través de LU19.

El foco de las actuaciones policiales y judiciales está puesto en esclarecer el trasfondo del hecho. La principal hipótesis sostiene que la vivienda donde ocurrió el crimen funcionaba como un punto de venta clandestina de bebidas alcohólicas. Tres días antes de las detonaciones, el sospechoso habría intentado comprar alcohol fiado en el lugar y, ante la negativa de los moradores, se habría generado un altercado previo que desencadenó el posterior ataque a balazos, según relató el jefe policial.