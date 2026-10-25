Policiales LMCipolletti asesinaron Conmoción en el Alto Valle: Asesinaron a una mujer de un balazo en el pecho

Ocurrió en Allen. La víctima fue trasladada al hospital, donde llegó sin signos vitales. Presumen que le dispararon desde un vehículo. Agregar LM Cipolletti a







El crimen ocurrió en el barrio Colonizadora de Allen. El sospechoso habría disparado desde un vehículo, en el que luego escapó. Archivo

Una mujer fue asesinada de un balazo este domingo en el barrio Colonizadora, ubicado en la zona norte de Allen. El ataque se produjo alrededor de las 16:30 en el sector conocido como “la pasarela”, y la policía intervino luego de recibir un recibir un llamado que alertaba acerca de detonaciones de arma de fuego.

La víctima sería de apellido Gutiérrez y tendría 35 años de edad, informó el sitio AN Allen. Según las primeras versiones trascendidas, el tiro lo habría recibido en el pecho.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde ingresó sin signos vitales. De acuerdo a las averiguaciones iniciales, el presunto autor del crimen habría llegado en un vehículo gris, del que descendió y efectuó los disparos antes de darse a la fuga. El rodado sería posiblemente un Ford Fiesta o un Fiat Punto.

Pericias en busca del sospechoso La Policía de Río Negro trabajaba para esclarecer el homicidio en el lugar, donde se produjo una marcada conmoción. Habían acordonado el área donde se produjo el hecho y personal del Gabinete de Criminalística había sido convocado para realizar los trabajos periciales en busca de indicios que permitan atrapar al sospechoso. El Ministerio Público Fiscal había ordenado distintas medidas en el marco de la investigación. NOTICIA EN DESARROLLO