La golpeó en la cabeza y la tomó del cuello: el brutal ataque a una joven en Río Negro

Un grupo de jóvenes presenció la agresión y alertó a la Policía. El sospechoso intentó escapar en moto.

Un hombre atacó a su pareja en plena calle e intentó escapar de la policía.

Un nuevo episodio de violencia de género generó preocupación en una localidad de Río Negro, donde una joven de 23 años fue atacada por su pareja en plena vía pública .

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en General Enrique Godoy , cuando un hombre de 30 años golpeó a su pareja y posteriormente intentó escapar a bordo de una motocicleta. Sin embargo, fue rápidamente interceptado por los efectivos policiales.

La situación se registró sobre calle Mitre, en inmediaciones del barrio Ceferino, ubicado en el sector norte de la localidad. Un llamado telefónico a la Unidad 65 de la Policía de Río Negro permitió activar el procedimiento.

De acuerdo con la información policial, la pareja circulaba en una motocicleta después de haber salido de un local nocturno. Durante el trayecto se produjo una discusión que terminó con ambos sobre el suelo y una violenta agresión contra la mujer.

La golpeó en la cabeza e intentó impedir que pidiera ayuda

Según la reconstrucción del episodio, el hombre le exigió a su pareja que condujera la motocicleta, pero ella se negó. En esas circunstancias, ambos cayeron al suelo y comenzó el ataque físico contra la joven de 23 años.

El agresor comenzó a propinarle golpes de puño en la cabeza, mientras utilizaba su otra mano para taparle la boca e impedir que gritara. La situación fue advertida por un grupo de jóvenes que caminaba por el sector.

Los testigos observaron lo que estaba ocurriendo y decidieron intervenir mediante un llamado telefónico a la dependencia policial. Esa comunicación resultó fundamental para que los uniformados llegaran rápidamente al lugar y frenaran la agresión.

Cuando los efectivos arribaron, encontraron al hombre sujetando del cuello a la víctima. Al advertir la presencia policial, el sospechoso soltó a la mujer y se subió a la motocicleta con intenciones de escapar del procedimiento.

Gentileza Ingeniería Ferroviaria

Intentó escapar en moto, pero terminó detenido

La fuga duró apenas unos metros. Los policías lograron interceptar al hombre de 30 años y concretaron su aprehensión, mientras otros efectivos se ocuparon de asistir a la joven que había sufrido el ataque.

La víctima fue trasladada para recibir atención médica en el Centro de Atención Primaria de la Salud Mariela Romero, donde fue examinada por profesionales sanitarios. Posteriormente, quedó bajo resguardo del personal policial que intervino en el procedimiento.

Tras la detención, se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Justicia para avanzar con la investigación del episodio ocurrido en plena vía pública durante la madrugada del sábado.

El hombre quedó involucrado en una causa judicial por el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo, en un contexto de violencia de género”, mientras se desarrollan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.

La Línea 144 ofrece atención telefónica gratuita, asesoramiento y contención ante situaciones de violencia de género en toda la Argentina, las 24 horas del día, los 365 días del año. Ante una emergencia o peligro inmediato, se debe llamar al 911.