La Justicia rechazó el pedido de libertad con tobillera electrónica. El acusado había incumplido una restricción de acercamiento y seguirá en prisión preventiva.

La atacó hasta dejarla inconsciente y ella se defendió con una espátula: seguirá preso en Cipolletti.

Un hombre acusado de intentar matar a su expareja continuará detenido en prisión preventiva , luego de que la Justicia rechazara un pedido de su defensa para que pudiera cumplir la medida bajo monitoreo electrónico en otra ciudad del Alto Valle.

La decisión fue tomada por la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo, quien consideró que siguen vigentes los riesgos procesales y la necesidad de proteger a la víctima. El acusado está imputado por tentativa de femicidio , violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial.

El caso tiene como eje un violento ataque ocurrido durante la madrugada del 20 de septiembre , cuando la mujer regresó a su casa y fue sorprendida por el hombre, que se encontraba oculto en una habitación.

El pedido de la defensa y la respuesta de la Fiscalía

Durante la audiencia, el abogado particular del imputado solicitó el cese de la prisión preventiva y propuso reemplazarla por una libertad bajo monitoreo con tobillera electrónica, con domicilio en otra localidad del Alto Valle.

Entre sus argumentos, sostuvo que la calificación de tentativa de femicidio era desmedida y señaló que su defendido no tiene antecedentes penales y cuenta con empleo formal. También cuestionó que existieran riesgos suficientes para mantenerlo detenido.

El fiscal del caso, Martín Pezzetta, se opuso al planteo y pidió que continuara la prisión preventiva. Remarcó la gravedad del hecho, la pena prevista para el delito —de entre 10 y 15 años de prisión en caso de condena— y la declaración de la víctima.

Además, hizo hincapié en que el acusado habría actuado pese a tener vigente una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer.

La declaración de la víctima y el uso de una espátula para defenderse

Durante la audiencia, el fiscal se refirió al relato de la mujer sobre el ataque y cuestionó los argumentos de la defensa.

“El abogado particular del imputado no le cree a la víctima cuando ella misma contó que durante el ataque se sintió sofocada, se sintió morir, y que si no hubiese agarrado una espátula para defenderse, el hombre hubiese cumplido con su objetivo que era quitarle la vida”, expresó Pezzetta.

El representante del Ministerio Público Fiscal también señaló que, pese a cuestionar la posibilidad de probar la tentativa de femicidio, la defensa no solicitó un cambio de calificación legal ni cuestionó el plazo de investigación.

Finalmente, la jueza resolvió mantener la imputación en los términos establecidos durante la formulación de cargos.

Cómo fue el ataque ocurrido el 20 de septiembre

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el episodio ocurrió durante la madrugada del 20 de septiembre, cuando la víctima regresó a su domicilio.

El hombre se encontraba oculto en una habitación a oscuras, aprovechando que los hijos que tienen en común no estaban presentes. Cuando la mujer encendió la luz, el imputado la sorprendió y comenzó la agresión.

De acuerdo con la acusación fiscal, la arrojó sobre una cama e intentó asfixiarla reiteradamente hasta provocarle el desvanecimiento. La mujer logró defenderse con una espátula y escapar.

Como consecuencia del ataque, sufrió hematomas, excoriaciones e inflamaciones en el rostro, el cuello, una mano y el abdomen, lesiones por las que recibió atención médica.

Ya tenía una restricción de acercamiento

Otro de los puntos considerados por la Fiscalía fue que el acusado tenía vigente una medida cautelar dictada en febrero por el Juzgado de Familia N.º 7.

La resolución le prohibía acercarse a menos de 500 metros de la mujer, de su domicilio y de los lugares que frecuentaba. Según la acusación, el hombre incumplió esa orden al presentarse en la vivienda y concretar la agresión.

Por ese motivo, la imputación comprende tres delitos: tentativa de femicidio, violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial.

La prisión preventiva había sido dispuesta durante la formulación de cargos del 23 de septiembre por un plazo de cuatro meses. Con la nueva resolución, el acusado continuará detenido mientras avanza la investigación.