Abortos clandestinos: Detuvieron en Río Negro a una mujer rusa buscada por la Justicia Federal.

El trabajo de campo de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro permitió localizar en El Bolsón a una mujer de origen ruso que era buscada por la Justicia Federal en una causa por la práctica de abortos clandestinos . El trabajo de la fuerza provincial permitió detectar el domicilio donde se encontraba y colaborar con una comisión policial de Buenos Aires para concretar el allanamiento y su detención.

La investigación demandó tareas de campo y averiguaciones para establecer dónde se encontraba la mujer, cuya búsqueda estaba vinculada con una causa judicial tramitada en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las diligencias realizadas en la localidad cordillerana, los investigadores lograron identificar la vivienda ubicada sobre avenida Las Flores al 4030, donde finalmente se llevó adelante el procedimiento.

El paso siguiente fue coordinar el operativo con efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires , que viajaron para intervenir como parte de las actuaciones judiciales. La Brigada de Investigaciones de Río Negro tuvo un papel central en la tarea previa: ubicar a la mujer de origen ruso, detectar el lugar y aportar los datos necesarios para avanzar sobre el domicilio señalado.

Sobre el allanamiento

El procedimiento se extendió durante una hora, terminó con la detención de la mujer rusa. La diligencia fue realizada por personal de la Comisaría 12° de El Bolsón, con la colaboración del Área Judicial de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro. También participaron dos oficiales de la fuerza bonaerense en calidad de veedores.

Durante el registro de la vivienda, los efectivos secuestraron numerosos elementos vinculados con prácticas sanitarias y obstétricas. Entre ellos había:

Estetoscopios

Jeringas

Agujas

Bisturíes usados y material estéril descartable

Tijeras

Instrumental metálico

Balanza portátil.

Además, encontraron un frasco de oxitocina, una ampolla de ampicilina, pastillas cuya inscripción fue consignada como “HERBACCION SEDANTE”, un pasaporte y un material gráfico con posiciones de parto.

Los elementos quedaron incorporados al procedimiento para su consideración en la investigación judicial.

La causa que dio origen a la medida está vinculada con la presunta práctica de abortos clandestinos y tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras la detención, se tomó contacto con la autoridad judicial interviniente, que dispuso continuar con las diligencias correspondientes y aguardar nuevas directivas. El procedimiento dejó en evidencia la importancia del trabajo investigativo territorial de la Policía de Río Negro y de la coordinación entre fuerzas para localizar a una persona buscada por la Justicia y avanzar con una medida judicial fuera de la jurisdicción de origen.