Cuatro personas fueron imputadas tras un intento de usurpación que terminó con enfrentamientos, una mujer herida y el secuestro de municiones.

Toma de tierras en Cipolletti: hubo una pelea con machetes y hallaron 19 cartuchos de escopeta. Fotos: Gentileza

La toma de un terreno en Cipolletti derivó en un violento enfrentamiento entre dos grupos de personas, la intervención de varias unidades policiales y el secuestro de elementos peligrosos . El operativo terminó con cuatro personas imputadas y el hallazgo de 19 cartuchos de escopeta calibre 12/70 dentro de una mochila.

El episodio ocurrió en el barrio Bella Vista , sobre la calle San Antonio, luego de que un llamado al sistema de emergencias alertara sobre la ocupación irregular de un lote.

Cuando los efectivos de la Comisaría 4° llegaron al lugar, encontraron a dos grupos enfrentados por el predio. Según se informó, varios de los involucrados portaban machetes y hierros de construcción , en medio de un clima de creciente violencia.

Ante la escalada de agresiones, fue necesario solicitar apoyo de otras unidades policiales para controlar la situación y dispersar a las personas que participaban de la riña.

Durante el procedimiento, dos mujeres se enfrentaron físicamente y una de ellas sufrió un corte superficial en la frente. El personal policial solicitó asistencia médica para atenderla y constató que las personas involucradas estaban fuera de peligro.

Hallaron 19 cartuchos de escopeta dentro de una mochila

El procedimiento también incluyó el secuestro de elementos punzantes y otras pruebas que quedaron bajo análisis del Gabinete de Criminalística.

En el marco de las pericias, los investigadores encontraron 19 cartuchos completos de escopeta calibre 12/70 en el interior de una mochila que pertenecía a uno de los involucrados.

El hallazgo derivó en una imputación adicional para uno de los hombres, vinculada con la tenencia del material balístico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 189 bis del Código Penal.

Cuatro personas imputadas tras el operativo

Por disposición de la fiscalía de turno, tres hombres quedaron detenidos e imputados por los delitos de usurpación en grado de flagrancia y lesiones. A uno de ellos también se le atribuyó la infracción relacionada con la tenencia de los cartuchos.

En tanto, una mujer involucrada fue imputada, pero recuperó la libertad ambulatoria debido a su embarazo.

Por último, un menor de edad que se encontraba en el lugar fue entregado a las autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para su resguardo.

Demoraron a cuatro menores que andaban armados y en un auto robado en Buenos aires

Una alerta por amenazas con armas de fuego movilizó un operativo policial en Cipolletti, que terminó la demora de cuatro menores, con la incautación de dos armas de fuego, municiones y vainas servidas. El procedimiento permitió, además, detectar que el Renault Logan en el que se movilizaban los sospechosos, tenía secuestro vigente solicitado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención de la fuerza se produjo cuando efectivos de la Comisaría 4°, con la colaboración de personal de BMA, la Comisaría 24° y el Destacamento 114°, implementaron un cerrojo policial para localizar e interceptar el vehículo denunciado.

La búsqueda terminó en una estación de servicio ubicada en Pacheco y Lisandro de la Torre, en uno de los principales accesos a la ciudad, donde se realizó un operativo que sorprendió por la cantidad de patrulleros y uniformados que se movilizaron.

En ese establecimiento comercial, donde siempre se observa habitualmente un intenso movimiento de clientes, los efectivos identificaron a los cuatro ocupantes del rodado y avanzaron con las verificaciones correspondientes para establecer la situación del vehículo.