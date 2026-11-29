Hinchas, familias y grupos de amigos colmaron el espacio verde antes del duelo decisivo ante Sarmiento de La Banda en La Visera de Cemento.

Los hinchas del Albinegro coparon el Parque Rosauer en la previa de la semifinal de la Reválida del Federal A.

El Parque Rosauer se vio colmado de simpatizantes durante la previa del partido entre el Club Cipolletti y Sarmiento de La Banda , correspondiente a la revancha de la semifinal de la Reválida del Federal A . Con camisetas blancas y negras, familias enteras y grupos de amigos coparon el predio desde las 11 para compartir la jornada antes del encuentro.

El Fan Fest albinegro , impulsado por la institución y convocado por Marcelo Bastías , presidente de la Subcomisión de Fútbol, funcionó como punto de encuentro en las horas previas a la semifinal. Desde temprano, el espacio verde se transformó en una tribuna al aire libre donde los hinchas cantaron, almorzaron choripanes y comenzaron a palpitar el cruce decisivo.

El clima festivo en el Parque estuvo acompañado por el aliento constante de la parcialidad local y varias detonaciones de pirotecnia que se escucharon en las inmediaciones. La convocatoria buscó fortalecer el sentido de pertenencia y acompañar al plantel horas antes de que la acción se traslade a La Visera de Cemento , donde el partido fue programado para las 17 .

Los hinchas del Albinegro coparon el Parque Rosauer en la previa de la semifinal de la Reválida del Federal A.

Así está la semifinal de la Reválida del Federal A

El Albinegro llegó a este compromiso tras empatar sin goles en el partido de ida disputado en el estadio Ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. En aquel encuentro, Brandon Obregón estrelló un remate en el travesaño y el arquero Facundo Crespo sostuvo el cero ante los avances del conjunto santiagueño.

Gracias a haber disputado la final por el primer ascenso frente a San Martín de Formosa, el equipo dirigido por Fabián Enríquez cuenta con ventaja deportiva en esta instancia. De este modo, al Capataz le alcanza con ganar o empatar en su estadio para avanzar a la final de la Reválida por el segundo boleto a la Primera Nacional.

El camino en la Reválida y la seguridad en La Visera

En la fase previa de cuartos de final, Cipolletti eliminó a Juventud Antoniana de Salta con un resultado global de 4 a 0. Tras imponerse 1 a 0 como visitante con un gol de cabeza de Yago Piro, selló la clasificación en su cancha con un 3 a 0 gracias a las anotaciones de Obregón, Federico Acevedo y Andrés Almirón.

De cara al encuentro de esta tarde, desde el club trabajaron junto con los organismos de seguridad para garantizar el normal desarrollo del espectáculo y pidieron un buen comportamiento a la hinchada, luego de los incidentes y proyectiles que sufrió el plantel en sus últimas presentaciones como visitante en Salta y Santiago del Estero.