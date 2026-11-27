La tradicional competencia de canotaje se desarrollará del 9 al 16 de enero, con siete etapas y una jornada de descanso.

La organización de la Regata Internacional del Río Negro 2027 dio a conocer el cronograma de etapas de una nueva edición de la tradicional competencia de canotaje, que recorrerá diferentes localidades de las provincias de Neuquén y Río Negro durante el próximo verano.

La prueba se desarrollará entre el sábado 9 y el sábado 16 de enero de 2027 , con siete etapas de competencia y una jornada de descanso, uniendo Senillosa con la capital rionegrina, Viedma.

El Valle Medio volverá a ocupar un lugar destacado dentro del recorrido, con dos jornadas consecutivas que tendrán como protagonistas a Chelforó, Chimpay, Luis Beltrán y Choele Choel.

Organizada por el Club Náutico La Ribera, la competencia celebrará su 51ª edición y contará con un recorrido de aproximadamente 300 kilómetros, presentando algunas modificaciones respecto a la edición anterior, que tuvo nueve etapas y dos jornadas de descanso.

Una de las principales novedades será el punto de partida, que se trasladará a Senillosa, en la provincia de Neuquén, luego de dos ediciones consecutivas con largada desde Plottier.

Además, está confirmado el regreso de las categorías de botes simples K1 y 5,20, que se sumarán a las tradicionales divisionales de botes dobles olímpicos y travesías.

Cronograma completo de la Regata Internacional del Río Negro 2027

El sábado 9 de enero será la primera etapa: Senillosa – Isla Jordán de Cipolletti. En tanto, el domingo 10 de enero comenzará el tramo de: Isla Jordán de Cipolletti – Náutico de General Roca.

El lunes 11 de enero la tercera etapa será: Náutico de General Roca – Isla 58 de Villa Regina. Las actividades se retomarán el miércoles 13 de enero con el tramo Chelforó- Chimpay. La quienta etapa será el jueves 14 de enero y tendrá el tramo de la Isla 92 de Choele Choel. El viernes 15 de enero la sexta etapa se programó para:Estancia Ferrari – Balneario Jorge Lavezzo de General Conesa.

En cuanto a la séptima y última etapa, se disputará el sábado 16 de enero en el tramo en: Balneario San Javier – Paseo de los Palistas de Viedma.

Las inscripciones están abiertas

Desde la organización informaron que las inscripciones ya se encuentran habilitadas y permanecerán abiertas hasta el próximo 6 de enero de 2027.

El costo de inscripción será de $160.000 hasta el 20 de diciembre, mientras que a partir del 21 de diciembre ascenderá a $200.000. Los participantes también tendrán la posibilidad de abonar en hasta tres cuotas sin interés con Banco Patagonia.

Los interesados podrán completar los formularios de inscripción y consultar la documentación correspondiente haciendo click AQUÍ.

Cierre de la competencia en Viedma

La última etapa tendrá su punto de llegada en el Paseo de los Palistas de Viedma, en el marco de la Fiesta del Río, donde se conocerán los ganadores de las diferentes categorías.

Después de haber celebrado su medio siglo de historia en 2026, la Regata Internacional del Río Negro comienza a palpitar un nuevo capítulo de una de las competencias de descenso en canoa y kayak más emblemáticas del mundo.