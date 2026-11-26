La Escuela de Boxeo 2 de Agosto prepara una noche a puro guante para el 5 de diciembre. Habrá entre 10 y 12 combates con representantes de toda la región.

El boxeo de Cipolletti se prepara para despedir el año arriba del ring. Con la intención de reunir a los mejores pugilistas de la región y ofrecer un espectáculo abierto a toda la comunidad, la Escuela de Boxeo 2 de Agosto trabaja en la organización de una velada que busca convocar a toda la familia.

La cita será el sábado 5 de diciembre en el Gimnasio Municipal N° 1 , donde se desarrollarán entre 10 y 12 peleas amateurs, además de exhibiciones de los más pequeños y algunas sorpresas para el público.

Emiliano Rosales , responsable de la escuela, tomó la iniciativa de llevar adelante el evento y, para afrontar los distintos gastos —desde la fiscalización hasta la logística—, organizó una rifa con premios donados por comercios y colaboradores. “Organizamos una rifa, conseguimos unos premios con algunos negocios y algunos amigos buenos que hicieron donaciones. Hicimos una rifa de 300 números, y con eso vamos a solventar parte del evento”, explicó a LM Cipolletti.

La recaudación permitirá financiar una parte de la jornada, que también contará con el respaldo de quienes habitualmente acompañan el trabajo de la institución. “Otros amigos de sponsor que tenemos, nos van a colaborar también, como siempre, para poder terminar de pagar lo que conlleva el evento. La entrada va a ser libre y gratuita para, la idea es regalar un gran evento para que todas las familias puedan ir a disfrutar sin pagar entrada”, destacó.

El valor de la rifa es de $10.000 y quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 299-6044203 para adquirir su número.

La cartelera todavía está en preparación, aunque Rosales adelantó algunos de los nombres que podrían ser protagonistas de la noche. Uno de los atractivos será el regreso de un púgil conocido como La Joyita, quien volverá a competir después de varios meses alejado de la actividad. “Es el regreso de la Joyita después de varios meses de inactividad, estaba laburando y ahora ya se acomodó, así que vamos a tener su vuelta, le estamos buscando rival”, adelantó.

También habrá presencia de jóvenes promesas de otros puntos de la Patagonia. “También tenemos invitado a Salvador Wittenkamp, del equipo Narváez de Trelew, que va a pelear con León Blasetti, de Plottier, del Gimnasio Las Fortalezas”, detalló.

La participación de boxeadores de distintas localidades le dará un carácter regional al encuentro y permitirá que los deportistas tengan una nueva oportunidad de mostrarse ante el público. “La idea es invitar a otras escuelas acá de Cipolletti y alrededores, para que puedan mostrarse delante de la gente, y despedir el año entre amigos y a pura piña”, expresó el entrenador.

Boxeo, exhibiciones infantiles y folclore

La propuesta de la Escuela 2 de Agosto no se limitará a los combates. Rosales también proyecta incorporar presentaciones de folclore para darle una apertura diferente a la velada. “Esto va a ser el sábado 5 de diciembre, en el Gimnasio Nro 1. El horario lo estamos definiendo, porque además de las peleas queremos meter unas parejas de folclore para arrancar la noche”, contó.

En cuanto a la programación deportiva, el objetivo es ofrecer una cartelera de no más de una docena de enfrentamientos, para que el público pueda disfrutar del espectáculo sin que la jornada se extienda demasiado. “El objetivo es 10 o 12 peleas, no más que eso. La idea es meter una exhibición de los chicos más chiquitos, de mi escuelita y otros de la ciudad”, señaló.

La organización también comenzó a sumar acompañamiento institucional para concretar la iniciativa. “Tuve una reunión con Leandro Domini, director de deportes de la municipalidad, le gustó la idea y también van a acompañar el evento”, sostuvo.

Además, la actividad contará con fiscalización deportiva de la provincia. “El evento va a ser fiscalizado por la comisión normalizadora de Río Negro, a cargo de Néstor Avendaño”, confirmó.

Mientras se terminan de definir los combates y el horario de inicio, la Escuela 2 de Agosto busca el acompañamiento de la comunidad a través de la rifa. Son 300 números, con premios donados por comercios y colaboradores, y lo recaudado ayudará a cubrir los gastos de una velada que tendrá al boxeo como protagonista y la entrada gratuita para todos los vecinos.