La serie entre Cipolletti y Sarmiento de La Banda comenzó a tomar temperatura más allá de lo futbolístico. Lo que sucedió tras el pitazo final en Santiago del Estero y los incidentes registrados durante la noche del viernes en pleno centro de la ciudad de Cipolletti terminaron de caldear el clima de cara al encuentro decisivo en La Visera de Cemento .

El primer capítulo empatado en cero y sin grandes polémicas en los 90, tuvo momentos de tensión y violencia antes y después de ingresar al túnel. Según relataron los propios futbolistas del Albinegro , fueron jugadores de Sarmiento quienes buscaron confrontar con los integrantes del plantel cipoleño, en medio de un clima hostil que también tuvo como protagonistas a simpatizantes del Profe que lanzaron botellas y piedras.

“A la salida del túnel también, no sé si eran gente del club o allegados, nos tiraron con vallas, pelotas, lo que tenían a mano. La verdad que un momento muy feo porque a los que vienen acá el club los trata súper bien y hay que dar el ejemplo”, sostuvo Brandon Obregón en la semana.

Claudio Espinoza

Lejos de quedar atrás, la violencia volvió a ganar protagonismo durante la noche del viernes, con la delegación de Sarmiento ya instalada en la ciudad. Un cruce entre integrantes del plantel visitante y simpatizantes albinegros en pleno centro cipoleño derivó en corridas y la intervención de efectivos de la Policía de Río Negro.

Con estos antecedentes, el duelo del domingo tendrá un condimento extra. La Visera de Cemento, que durante los playoffs se convirtió en una de las grandes fortalezas del Albinegro, promete lucir repleta en un domingo en el que la seguridad también tendrá un papel crucial. De hecho, desde el viernes por la noche las afueras del Hotel Ludman permanecen custodiadas por efectivos de la Comisaría Cuarta.

El duelo en La Visera de Cemento comenzará a las 17 tras la orden de Fernando Omar Marcos. El bahiense tendrá la asistencia de Carlos Viglietti y Emiliano Bustos. El neuquino Ulises Jerónimo completará el cuerpo arbitral.

Marcos es un árbitro conocido en la región y tiene arbitrajes con el Capataz desde el 2021. Es asiduo en los equipos del sur y el último encuentro que dirigió al Albinegro fue en el empate 2 a 2 frente a Atenas de Río Cuarto en La Visera de Cemento por la quinta fecha del Nonagonal.

Con el Profe tiene un único antecedente, es del 21 de julio de 2024, un encuentro suspendido a los 39 minutos del segundo tiempo cuando Central Norte de Salta vencía 2-0 a Sarmiento en el Martearena. El partido se le otorgó a los salteños y los dirigidos por Pablo Martel en aquel entonces, tuvieron una sanción luego de que se comprobara que su cuerpo técnico simuló una herida sangrante en el jugador Leandro Beterette.

La ida en Santiago finalizó empatada sin goles y para la vuelta, el conjunto dirigido por Fabián Enríquez contará con la ventaja deportiva. Un empate lo depositará en una nueva final. De cara a este duelo el cuerpo técnico no tiene preocupaciones con respecto a lesiones. En La Banda recuperó a Gonzalo Lucero que se muestra con posibilidades de volver a la titularidad luego de una lesión que lo dejó afuera de la llave de cuartos.

Los dirigidos por Julio Díaz tienen a su número 10 en algodones y podría ir al banco de suplentes en La Visera de Cemento. Israel Roldán salió lesionado a los 40 segundos de iniciada la semifinal de vuelta y el cuerpo médico hizo un trabajo a contrarreloj para recuperar el gemelo del capitán.

Cómo ver el partido entre Cipo y Sarmiento

La transmisión oficial estará a cargo de LPF Play a través de su plataforma que tiene un valor de suscripción de $15.000. Los medios locales estarán presentes como en toda la temporada. FM Master 105.5 junto a todas sus repetidoras, LU19 y Canal 10 tendrán transmisión radial y televisiva con imágenes de la hinchada y el banco de suplentes.

El otro finalista se definirá en Bahía Blanca, en el Roberto Carminatti, Olimpo enfrentará a Douglas Haig a partir de las 20. El encuentro tendrá a Matías Ezequiel Billione Carpio como juez principal. La ida en Pergamino terminó 2 a 2 y la ventaja deportiva es para el Aurinegro.