El volante se ilusiona con disputar otra final. En la previa a la revancha ante Sarmiento, contó lo que vivió el plantel tras el encuentro de ida y palpitó una nueva jornada en la Visera.

Brandon Obregón encontró su lugar en Cipolletti en el momento más importante de la temporada. El volante, comenzó a ganar minutos y protagonismo en el tramo decisivo del Federal A y atraviesa un buen presente futbolístico.

Después del empate ante Sarmiento de La Banda en Santiago del Estero , el Albinegro definirá la serie de semifinales de la Reválida ante su gente este domingo desde las 17 . “Estamos con ganas sobre todo, más que con ansias, con ganas de jugar el partido con toda nuestra gente, que siempre es muy hermoso”, aseguró Obregón en diálogo con LM Cipolletti.

Si bien la ventaja deportiva juega a favor del Capataz , el volante dejó en claro que eso no quita el foco ni tranquiliza al plantel. “Nosotros siempre salimos a jugar todos los partidos sin depender de esa ventaja y de local sabemos que nos hacemos muy fuertes”, sostuvo.

Cipolletti ganó los tres encuentros que disputó en La Visera durante los playoffs, goleó 6 a 0 a Sol de América, venció 1 a 0 a Alvarado y se impuso por 3 a 0 ante Juventud Antoniana. Diez goles a favor y ninguno en contra. “Esto es partido a partido. Sabemos que si jugamos como siempre acá de local, tenemos grandes chances de pasar a la final, así que estamos ilusionados”, agregó.

Brandon Obregón y el protagonismo que tanto buscó en Cipolletti

En el último tramo de la temporada, Obregón comenzó a tener una mayor participación dentro del equipo. Aprovechó las oportunidades que tuvo desde el banco, fue determinante en momentos decisivos y terminó ganándose un lugar entre los titulares. “En lo personal me vengo sintiendo cada vez mejor, creo que lo vengo haciendo bien y me siento importante para aportar mi granito de arena al equipo, que es lo que importa”, manifestó.

En la semifinal de ida por el primer ascenso ante Alvarado, ingresó desde el banco y fue el encargado de tirar el centro que terminó en el gol de Cristian González. Ya en la Reválida, volvió a ser protagonista en el Honorato Pistoia de Salta, con la asistencia para el agónico tanto de Yago Piro ante Juventud Antoniana.

En la revancha frente al Santo, con la camiseta número 10, abrió la cuenta en la goleada por 3 a 0 y también aportó una asistencia.

Claudio Espinoza

Sin embargo, más allá de su aporte goleador, el volante encuentra la confianza en otros aspectos de su juego. “El gol siempre suma, pero de mi parte no espero tener confianza después de hacer un gol. Sirve y viene bien, pero a mí me da mucho más confianza dar buenos pases y ser útil para el equipo”, explicó.

La posibilidad de sumar minutos y consolidarse entre los titulares era algo que Obregón venía buscando desde hacía tiempo. “Hace varios partidos ya venía con muchas ganas. Siempre trato de estar bien, a disposición del técnico para cuando me necesiten. Pero sí tenía ganas de sentirme importante y ser titular”, reconoció.

“Yo con algunos minutos, como con Alvarado tirando el centro, allá en Salta con el centro y acá gol y asistencia con Juventud también, me hace sentir con confianza”, agregó.

El relato de Obregón sobre los hechos de violencia en Santiago del Estero

Más allá del resultado favorable que consiguió Cipolletti en La Banda, el primer capítulo de las semifinales quedó empañado la violencia que vivieron después del pitazo final.

Obregón aseguró que lo sucedido no tuvo relación con el desarrollo del encuentro. “Fue increíble, no entendíamos que nos buscaran pelea de alguna manera o discutir. En el partido mismo no pasó nada, no hubo polémicas. Para mí fue un partido normal y al final los jugadores nos buscaron pelea y la gente también, tirando botellas, piedras”, relató.

Según contó el volante, los episodios de violencia continuaron cuando la delegación albinegra se retiraba del campo de juego después de varios minutos. “A la salida del túnel también, no sé si eran gente del club o allegados, nos tiraron con vallas, pelotas, lo que tenían a mano. La verdad que un momento muy feo porque a los que vienen acá el club los trata súper bien y hay que dar el ejemplo”, sostuvo.

El futbolista también recordó lo sucedido semanas atrás en Salta, en el encuentro de ida de los cuartos de final frente a Juventud Antoniana, y marcó una diferencia entre ambos episodios. “Muy feo lo que vivimos en Santiago y lo que vivimos en Salta porque vamos a jugar al fútbol. La de Santiago fue peor, en Salta fue la gente en la cancha nomás y acá fueron todos, hasta el vestuario”, aseguró.

Claudio Espinoza

De cara a la revancha, Obregón dejó un mensaje para que el domingo el protagonismo vuelva a estar en lo futbolístico y el acompañamiento de los hinchas se haga sentir desde las tribunas.

“No es por ahí, no sé qué va a pasar acá, pero la gente ya se hace sentir desde las tribunas y nosotros lo hacemos dentro de la cancha”, expresó.

Lo que significa jugar en una Visera repleta

El acompañamiento de los hinchas de Cipolletti se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la campaña del Albinegro. Para los jugadores el partido comienza mucho antes de que ruede la pelota. “Cuando salimos a la entrada en calor, La Visera ya está bastante llena. Y cuando estamos en el vestuario para salir a jugar ya se siente, y en la manga explota, es hermoso vivirlo”, concluyó.