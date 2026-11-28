El presidente del Albinegro habló con LM tras la aprobación de la ley en el Senado sobre el vínculo contractual con el Casino del Río y BetSur.

Una noticia que llegó desde el Congreso de la Nación encendió las alarmas en el mundo del fútbol argentino durante la jornada de este viernes. La aprobación de la Ley de Prevención de la Ludopatía y las restricciones a la publicidad de las casas de apuestas tendrán un impacto económico en las instituciones deportivas y Cipolletti no es ajeno.

La institución cuenta con el auspicio del Casino del Río y de Bet Sur , la casa de apuestas online de la misma institución, cuya publicidad luce en el pantalón del plantel del Federal A . Tras la aprobación de la iniciativa y luego de mantener conversaciones con el equipo de abogados del club, Luca Mancini explicó cuál es el panorama de Cipolletti . “La ley salió aprobada ahora, pero no está promulgada. A partir de ahora tenemos 120 días hasta que se promulgue la ley y ver cómo sale plena”, sostuvo el presidente en diálogo con LM .

La Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea tuvo su definitiva en el Senado de la Nación , tras ser aprobada por unanimidad con 72 votos afirmativos .

Luca Mancini, el titular del club, se explayó sobre las cuestiones más trascendentes. Sebastian Fariña Petersen

Ahora, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de diez días hábiles para promulgarla o vetarla. Una vez que la norma entre en vigencia, el Gobierno nacional tendrá 120 días para reglamentarla y establecer los pasos para su aplicación. En ese proceso se espera que se detallen los alcances de las restricciones publicitarias y las condiciones que deberán tener los contratos de patrocinio.

Qué pasará con el contrato de Cipolletti y el Casino

Una de las principales incógnitas que surgieron tras la aprobación de la ley está vinculada a los contratos publicitarios que las instituciones mantienen vigentes. En el caso del Capataz, el vínculo comercial con el Casino finalizará el próximo 31 de diciembre. “A nosotros en esos 120 días ya se nos vence, se nos vence ahora a fin de año. Lo que dice esta ley es que, a partir de que esté efectiva, nadie va a poder hacer estas publicidades con casas de apuestas”, explicó Mancini.

El presidente detalló que la modalidad contractual que mantiene Cipolletti con sus auspiciantes está directamente relacionada con la duración de la temporada futbolística. “Pero bueno, de acá a 120 días hay que ver qué pasa con las que ya están. Nuestro contrato con el Casino es hasta el 31 de diciembre. Con nuestros sponsors los contratos siempre son anuales, o sea, por lo que dura la temporada, por lo general”, agregó.

De esta manera, la principal preocupación de la dirigencia no pasa por lo que resta de la campaña 2026, sino por los auspiciantes de cara al próximo año, independientemente de la categoría en la que le toque competir al Albinegro. “Ahora ya está, nuestro año termina en diciembre, pero esto nos da pie para el año que viene abrir el paraguas de qué pasa con la ley. Lo más probable, seguramente, es que se termine prohibiendo para todo el país”, sostuvo.

Cuánto representa el sponsor para el fútbol de Cipolletti

A diferencia de las instituciones de Primera División, donde las casas de apuestas ocupan lugares de privilegio en las camisetas y representan importantes ingresos económicos, en Cipolletti la publicidad tiene un espacio más reducido en la indumentaria, aunque su aporte no deja de ser significativo.

En una categoría como el Federal A, donde los clubes deben afrontar extensos viajes y numerosos gastos en cada logística, sumado a los gastos del plantel en la ciudad, cada ingreso publicitario tiene un destino específico. “Todo lo que va de fútbol va para sueldo, alquiler. O sea, todos los sponsors que tenemos en la camiseta van siempre para lo que es el Federal: sueldo, viaje, nafta de colectivo, alquiler, es un montón. Nos representa entre un 10% o 15%”, detalló Mancini.

La postura de Luca Mancini frente a la Ley de Ludopatía

Más allá de las consecuencias económicas que podría generar la normativa para las instituciones deportivas, el presidente de Cipolletti también hizo hincapié en la problemática social que motivó el tratamiento de la ley. “Es algo que se veía venir, por lo que se ve en la gente y en muchos pibes chicos que usan los documentos de los papás. Es un tema durísimo, hay mucha gente que está enferma. Pero bueno, bien abordado, porque estar haciendo publicidades con esto es medio engorroso”, expresó.

Mancini también hizo una comparación con los clubes más importantes del fútbol argentino y transmitió tranquilidad respecto de la situación económica de la institución. “Boca y River lo tienen como main sponsor, nosotros en un pedacito del pantalón, pero bueno, son las reglas del juego. Hemos tenido un montón de sponsors que nos dejaron de pagar y les hicimos juicio. En este caso hay una ley de por medio, pero vamos para adelante, vamos porque estamos ordenados”, concluyó.