El operativo municipal se realizará del 15 al 17 de octubre en cinco barrios. Conocé los días, horarios y residuos que se pueden sacar.

Cipo Limpia vuelve a cinco barrios de Cipolletti: qué basura se puede sacar y cuándo pasa.

El operativo Cipo Limpia vuelve esta semana a Cipolletti con un nuevo recorrido por cinco barrios de la ciudad. Durante tres días, el programa municipal gratuito permitirá a los vecinos deshacerse de residuos voluminosos acumulados en sus casas y patios.

La recolección se realizará del jueves 15 al sábado 17 de octubre y alcanzará a los barrios Los Olmos, Los Sauces, La Ribera, Bicentenario y Auca Liwen.

La iniciativa busca reducir los microbasurales, mejorar la limpieza de los espacios públicos y promover el cuidado del ambiente.

Cipo Limpia en Cipolletti: días y horarios del operativo

Reprograman el Cipo Limpia de octubre para cinco barrios de Cipolletti. Estefania Petrella

El municipio estableció un cronograma de tres jornadas para que los vecinos puedan sacar los residuos de gran tamaño antes del paso de los equipos de recolección.

Jueves 15 de octubre: de 8 a 14.

Viernes 16 de octubre: de 8 a 16.

Sábado 17 de octubre: de 8 a 12.

El operativo estará a cargo del personal de Servicios Públicos, que recorrerá los sectores incluidos en esta edición del programa.

Qué residuos se pueden sacar con el Cipo Limpia

El servicio está destinado a la recolección de elementos voluminosos que suelen acumularse en viviendas, patios y terrenos. Entre los residuos permitidos se encuentran:

Electrodomésticos grandes, como termotanques, cocinas y calefactores.

Muebles.

Ramas.

Escombros.

Hierros y chapas.

Los residuos deben colocarse sobre la vereda, sin bloquear el paso de los peatones, para facilitar el trabajo del personal municipal.

Qué residuos no se pueden dejar en la vereda

El municipio aclaró que el operativo no está destinado a retirar todo tipo de basura. Por eso, los vecinos no deben sacar:

Residuos domiciliarios comunes.

Aparatos electrónicos.

Hojas secas.

Cartones.

Papel.

Respetar estas indicaciones permite agilizar la recolección y evitar que queden residuos fuera de los contemplados por el programa.

Qué busca el programa municipal

El Cipo Limpia apunta a retirar residuos voluminosos que, de otra manera, pueden terminar acumulados en terrenos baldíos o espacios públicos y favorecer la formación de microbasurales.

Los vecinos que necesiten consultar más información sobre el operativo pueden ingresar al sitio oficial del municipio: www.cipolletti.gob.ar.

Cipolletti adquirió 158 toneladas de asfalto para enfrentar el deterioro de sus calles

Según las especificaciones técnicas que la Secretaría de Obras Públicas de Cipolletti proporcionó a LM Cipolletti, el Municipio adquirió un total de 158 toneladas de asfalto en frío, un producto diseñado para reparar baches sin necesidad de esperar que el pavimento se seque completamente.

La adquisición contempla 62 toneladas de asfalto EZ STREET y otras 96 toneladas de CEMAX, dos materiales que presentan características particulares para intervenir sobre calles deterioradas por las precipitaciones y recuperar las condiciones de circulación vehicular.

La decisión de incorporar estos productos surgió después de las lluvias registradas durante julio, cuando el Municipio identificó la necesidad de contar con mezclas asfálticas capaces de aplicarse sobre pavimento húmedo o con presencia de agua.

La elección también respondió a una cuestión operativa: ambos materiales debían resultar compatibles con los equipos de compactación disponibles en la Secretaría de Obras Públicas, para facilitar su utilización durante los trabajos de mantenimiento.