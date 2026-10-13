Cipolletti adquirió 158 toneladas de asfalto para enfrentar el deterioro de sus calles

La ciudad adquirió 158 toneladas de asfalto para el plan de reparación de calles tras el temporal de lluvia.

Las intensas lluvias que afectaron a Cipolletti durante los últimos días dejaron numerosas calles deterioradas y obligaron al Municipio a reforzar los trabajos de mantenimiento vial . Para acelerar las reparaciones, se dispuso utilizar materiales especiales que permiten intervenir incluso sobre superficies húmedas.

Según las especificaciones técnicas que la Secretaría de Obras Públicas de Cipolletti proporcionó a LM Cipolletti , el Municipio adquirió un total de 158 toneladas de asfalto en frío , un producto diseñado para reparar baches sin necesidad de esperar que el pavimento se seque completamente.

La adquisición contempla 62 toneladas de asfalto EZ STREET y otras 96 toneladas de CEMAX , dos materiales que presentan características particulares para intervenir sobre calles deterioradas por las precipitaciones y recuperar las condiciones de circulación vehicular.

La decisión de incorporar estos productos surgió después de las lluvias registradas durante julio, cuando el Municipio identificó la necesidad de contar con mezclas asfálticas capaces de aplicarse sobre pavimento húmedo o con presencia de agua.

La elección también respondió a una cuestión operativa: ambos materiales debían resultar compatibles con los equipos de compactación disponibles en la Secretaría de Obras Públicas, para facilitar su utilización durante los trabajos de mantenimiento.

Cómo se distribuye las toneladas de asfalto

De acuerdo con el informe técnico municipal, las 158 toneladas de material asfáltico corresponden a dos productos especialmente desarrollados para realizar reparaciones permanentes sobre superficies de hormigón o asfalto, incluyendo baches y cortes realizados por servicios públicos.

El primer producto es EZ STREET, del cual se adquirieron 62 toneladas. Entre sus principales ventajas se encuentra la posibilidad de utilizarlo sin incorporar ligantes adicionales, selladores ni realizar mezclas previas para su aplicación.

Además, permite mantener material almacenado y disponer de él cuando resulte necesario, sin depender del funcionamiento de una planta asfáltica. Esta característica facilita la organización de intervenciones y contribuye a reducir los tiempos operativos.

El segundo producto corresponde a CEMAX, del cual el Municipio adquirió 96 toneladas. Se trata de una mezcla de asfalto modificada con aditivos poliméricos, desarrollada para su aplicación en frío y bajo diferentes condiciones climáticas.

Una de sus características más importantes es que no requiere un período de curado, por lo que los sectores reparados pueden habilitarse al tránsito inmediatamente después de completar correctamente los trabajos de colocación y compactación.

Estefania Petrella

Un material especial que permite reparar baches incluso con agua

La utilización de asfalto en frío representa una alternativa para atender el deterioro de las calles durante períodos de inestabilidad climática, cuando las condiciones de humedad dificultan la ejecución de determinados trabajos de pavimentación.

Según explicó la Secretaría de Obras Públicas, estos materiales fueron seleccionados porque pueden aplicarse tanto sobre superficies secas como húmedas, incluso cuando existe presencia de agua en el sector que necesita reparación.

En el caso de EZ STREET, el producto permite trabajar bajo temperaturas extremas y reducir los períodos de inactividad. Además, no requiere poner en funcionamiento una planta para preparar las mezclas destinadas a cada intervención.

Las especificaciones técnicas indican que el material presenta un contenido de ligante asfáltico del 5,2%, con una tolerancia de 0,2 puntos porcentuales, además de características de adherencia destinadas a favorecer la resistencia de las reparaciones.

Por su parte, CEMAX puede aplicarse con temperaturas comprendidas entre los 10 grados bajo cero y los 50 grados, una amplitud que permite programar intervenciones bajo diferentes condiciones ambientales y climáticas. También se destaca su resistencia frente a cargas pesadas y condiciones extremas, características especialmente relevantes para reparar sectores de circulación vehicular que presentan deterioros provocados por el tránsito y las precipitaciones.

Estefania Petrella

Cuántos metros cuadrados pueden repararse con el material adquirido

Uno de los datos técnicos aportados por Obras Públicas permite conocer el rendimiento estimado del material CEMAX y dimensionar el alcance potencial de las reparaciones que pueden realizarse con las toneladas adquiridas.

Según las especificaciones del fabricante, cada tonelada de CEMAX permite reparar aproximadamente 8,5 metros cuadrados de pavimento, considerando una aplicación con un espesor de cinco centímetros sobre la superficie intervenida.

A partir de ese rendimiento, las 96 toneladas adquiridas permitirían cubrir aproximadamente 816 metros cuadrados, siempre que se mantenga el espesor indicado y las condiciones de aplicación contempladas en la ficha técnica.

Esta estimación corresponde exclusivamente al producto CEMAX. El informe municipal no precisa un rendimiento equivalente para las 62 toneladas de EZ STREET, por lo que no es posible calcular la superficie total de reparación de ambos materiales.

Cuatro cuadrillas trabajan para recuperar las calles de Cipolletti

La incorporación de estos materiales se vincula con el Plan Integral de Bacheo que el Municipio intensificó después de las precipitaciones que afectaron a distintos sectores de Cipolletti durante los últimos días.

El intendente Rodrigo Buteler estableció que la recuperación de las calles deterioradas será una prioridad para las diferentes áreas operativas del Ejecutivo municipal.

En ese contexto, la Secretaría de Obras Públicas anunció que desde este martes 13 de octubre las intervenciones se concentrarán en el sector céntrico, particularmente sobre las calles Alem, Fernández Oro, Mengelle y Brentana.

Los trabajos también continuarán en los barrios Almirante Brown y Brentana, además de contemplar intervenciones específicas en las intersecciones de Santa Cruz y Brentana, e Yrigoyen y Sáenz Peña.

Para desarrollar las tareas, el Municipio dispuso cuatro cuadrillas que trabajarán simultáneamente en diferentes sectores, con el objetivo de optimizar los tiempos de ejecución y recuperar progresivamente las condiciones de circulación.

En paralelo, la Secretaría de Servicios Públicos realizará tareas de nivelación y mantenimiento de calles de tierra en Santa Elena, Puente de la S y Puente Madera, con maquinaria destinada al acondicionamiento de las calzadas.

La planificación municipal establece que durante los próximos días se concentrará buena parte de los recursos operativos en bacheo, nivelación, mantenimiento de arterias troncales y limpieza de desagües, según las condiciones del suelo.