Comienza la recuperación de calles en Cipolletti: cuáles son los barrios y sectores incluidos

Cuatro cuadrillas y maquinarias pesadas ya recorren barrios de la ciudad para avanzar en el acondicionamiento de las calles de ripio y tapar baches descubiertos luego de las lluvias.

El Municipio de Cipolletti dispuso el inicio de un plan de acción en los barrios de las ciudad para recuperar la transitabilidad de las calles.

Las intensas y prolongadas lluvias que afectaron a Cipolletti durante los últimos días obligaron al Municipio a reorganizar sus prioridades y desplegar un amplio operativo de recuperación de calles en diferentes sectores de la ciudad.

El plan contempla trabajos de bacheo, nivelación de calles de tierra, mantenimiento de arterias principales y limpieza de desagües pluviales . Las tareas comenzaron este martes 13 de octubre y continuarán durante los próximos días, según las condiciones climáticas.

La decisión fue adoptada por el intendente Rodrigo Buteler , quien durante una reunión de gabinete realizada este lunes, estableció como prioridad inmediata recuperar la circulación vehicular y atender los sectores más perjudicados por las precipitaciones.

Para concretar el operativo, el Ejecutivo municipal dispuso concentrar la mayor parte de la maquinaria vial, el personal y los recursos operativos disponibles en las tareas de reparación, con intervenciones simultáneas en distintos barrios y calles estratégicas.

El objetivo es mejorar las condiciones de circulación, reducir los inconvenientes provocados por el deterioro de las calzadas y garantizar mayor seguridad para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones que transitan diariamente por la ciudad.

Qué calles de tierra serán reparadas este martes en Cipolletti

Desde la Secretaría de Servicios Públicos de Cipolletti confirmaron que el cronograma de mantenimiento de calles de tierra previsto para este martes 13 de octubre contempla intervenciones en tres sectores que requieren tareas de recuperación.

Los equipos municipales tienen previsto trabajar en Santa Elena, Puente de la S y Puente Madera, donde se realizarán tareas de acondicionamiento para mejorar la transitabilidad y facilitar el escurrimiento del agua acumulada durante las últimas precipitaciones.

Los trabajos consisten principalmente en el perfilado y nivelación de las calzadas mediante maquinaria vial, una intervención que permite corregir deformaciones, recuperar la superficie de circulación y mejorar las condiciones generales de los caminos afectados.

Estas tareas resultan especialmente importantes en las calles de tierra, donde las lluvias pueden provocar irregularidades, acumulación de barro y dificultades para el tránsito de vehículos, especialmente cuando las precipitaciones se extienden durante varios días consecutivos.

Desde el Municipio explicaron que el cronograma continuará durante toda la semana, aunque las intervenciones estarán sujetas a las condiciones del suelo y del clima, factores determinantes para garantizar resultados adecuados en los trabajos de mantenimiento.

Bacheo en el centro de Cipolletti y otros barrios

En paralelo, la Secretaría de Obras Públicas puso en marcha una nueva etapa del Plan Integral de Bacheo, que busca recuperar las calles pavimentadas afectadas por las intensas lluvias registradas recientemente en la región.

A partir de este martes, los trabajos se concentrarán en el sector céntrico de Cipolletti, con intervenciones programadas sobre las calles Alem, Fernández Oro, Mengelle y Brentana, consideradas dentro del cronograma prioritario de reparación.

Las cuadrillas municipales también continuarán trabajando en los barrios Almirante Brown y Brentana, donde se desarrollarán tareas destinadas a mejorar el estado de las calzadas y recuperar las condiciones de circulación en los sectores intervenidos.

Además, el operativo contempla trabajos en dos intersecciones específicas: Santa Cruz y Brentana, por un lado, e Yrigoyen y Sáenz Peña, por otro, donde se realizarán intervenciones de mantenimiento y reparación de la superficie vial.

Para acelerar las tareas, el Municipio dispuso la participación de cuatro cuadrillas de trabajo que operarán de manera simultánea, una modalidad que permitirá intervenir en diferentes puntos de la ciudad y optimizar los tiempos de ejecución.

Estefania Petrella

La recuperación de calles será prioridad durante los próximos días

La reorganización de los trabajos municipales responde a una decisión adoptada durante la reunión de equipo encabezada por Rodrigo Buteler, en la que participaron representantes de las diferentes áreas del Ejecutivo local.

Durante el encuentro, el intendente estableció que la recuperación de las calles afectadas por las precipitaciones será una de las principales prioridades operativas, con especial atención a los barrios que presentan mayores dificultades de circulación.

En ese marco, se dispuso reforzar las tareas de bacheo, nivelación y acondicionamiento de arterias troncales, además de avanzar con la limpieza de desagües para favorecer el escurrimiento del agua de lluvia.

La planificación también contempla la asistencia a los barrios más afectados, con intervenciones que serán organizadas de acuerdo con las necesidades detectadas y las posibilidades de ingreso de la maquinaria a cada sector.

Si bien el Municipio mantendrá la ejecución de las obras estructurales que ya estaban previstas, durante los próximos días concentrará sus esfuerzos en recuperar la transitabilidad y brindar respuestas a los reclamos de los vecinos.