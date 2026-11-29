La entidad recaudará fondos mediante un sorteo con dos mesas festivas. Además, aclararon el estado de la obra de odontología y anunciaron el traslado de su feria.

La Cooperadora del Hospital de Cipolletti presentó su tradicional campaña de recaudación de fin de año, que consiste en una rifa solidaria con dos mesas navideñas servidas para 20 personas cada una. El sorteo se realizará el próximo sábado 19 de diciembre por la mañana.

El valor del bono contribución es de 30.000 pesos . La presidenta de la institución, Cristina Pardo , advirtió a los vecinos sobre posibles maniobras fraudulentas, ya que detectaron personas que ofrecen rifas similares en la vía pública para la misma fecha y sufrieron el hackeo reciente de sus redes sociales.

"La cooperadora no tiene vendedores en la calle, solamente vendemos la gente de cooperadora a esto", enfatizó Pardo durante una entrevista radial. Para evitar engaños, precisó que los cupones se adquirirán a partir de la próxima semana únicamente en los dos edificios hospitalarios o comunicándose al teléfono 299-580-4854 , que cuenta con un solo alias habilitado para transferencias.

Avances en el centro odontológico y nuevos proyectos

Consultada sobre la apertura del sector de odontología en el hospital viejo de la calle Fernández Oro, Pardo desmintió versiones que indicaban una fecha de inauguración confirmada o la cancelación del servicio. Explicó que todo el equipamiento ya fue adquirido y abonado, pero que aún restan ultimar detalles operativos con los profesionales.

El área comenzará a funcionar por etapas, priorizando un equipo para realizar radiografías panorámicas cuya capacitación para radiólogos y técnicos iniciará la próxima semana. "Le pediría a la gente que no vaya a sacar turno todavía porque no hay turno, porque todavía nos estamos terminando de organizar", aclaró la referente, agregando que la atención será abierta tanto para pacientes sin cobertura médica como para quienes posean obra social.

En paralelo, la organización analiza brindar apoyo económico a otras áreas médicas que solicitaron colaboración. Entre las prioridades figuran un proyecto para el sector de mamografías y asistencia para el equipo de salud mental, que registra una alta demanda de pacientes.

Traslado de la feria comunitaria

Por otra parte, la entidad confirmó que la feria solidaria que funcionaba habitualmente en la sede de Fernández Oro fue trasladada de manera definitiva al hospital ubicado en la calle Naciones Unidas. Allí ofrecerán indumentaria, calzado y artículos para regalos navideños durante dos o tres jornadas.

Los días y horarios exactos de atención serán informados la semana entrante a través de sus cuentas oficiales recuperadas en Instagram y Facebook, bajo el nombre Cooperador Hospital Cipolletti.