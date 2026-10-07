Por la lluvia, reprogramaron el Cipo Limpia: cuándo pasará por los barrios de Cipolletti

El operativo municipal tendrá un nuevo cronograma durante octubre y alcanzará a cinco sectores de la ciudad. Conocé los días, horarios y qué elementos podrán retirar los vecinos.

El programa Cipo Limpia modificó su cronograma previsto para octubre debido al pronóstico de lluvias para la región. El operativo municipal se trasladó para la próxima semana y durante tres jornadas recorrerá cinco barrios de la ciudad.

La reprogramación fue definida ante las condiciones meteorológicas anunciadas para los próximos días, que podían complicar las tareas previstas. De esta manera, el servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos comenzará finalmente el jueves 15 de octubre .

Según el nuevo cronograma difundido, el operativo se extenderá hasta el sábado 17 y alcanzará a los barrios Los Olmos, Los Sauces, La Ribera, Bicentenario y Auca Liwen, donde los vecinos podrán retirar diferentes elementos acumulados en sus viviendas.

El programa está destinado exclusivamente a la recolección de basura de gran tamaño que, por sus características, no puede ser retirada mediante el servicio domiciliario habitual. Para utilizarlo, los vecinos deberán colocar previamente los elementos permitidos sobre la vereda.

Estefania Petrella

Los nuevos días y horarios del Cipo Limpia

El jueves 15 de octubre será la primera jornada del operativo y los equipos municipales trabajarán entre las 8 y las 14. El viernes 16, en tanto, se ampliará el horario de actividad desde las 8 hasta las 16.

La última jornada tendrá lugar el sábado 17 de octubre, cuando la recolección se realizará entre las 8 y las 12. Durante esos tres días, el personal de Servicios Públicos recorrerá los cinco sectores incluidos en esta edición.

Desde el Municipio remarcaron que los residuos deberán quedar depositados sobre la vereda para facilitar su levantamiento. Sin embargo, tendrán que ser acomodados de manera que no obstaculicen la circulación de peatones ni generen inconvenientes en los espacios públicos.

La recomendación apunta a facilitar el trabajo de los equipos encargados de recorrer los barrios y, al mismo tiempo, evitar que la disposición temporal de objetos voluminosos genere riesgos para quienes transitan por las veredas durante las jornadas del operativo.

Estefania Petrella

Qué residuos se pueden sacar y cuáles quedan afuera

Cipo Limpia permite retirar diferentes elementos de gran tamaño acumulados dentro de viviendas, terrenos o patios. Entre ellos se encuentran electrodomésticos voluminosos, como termotanques, cocinas y calefactores, además de muebles que los vecinos ya no utilicen.

También pueden colocarse para su retiro ramas, escombros, hierros y chapas. Se trata de materiales que habitualmente presentan dificultades para su disposición mediante la recolección convencional y que, cuando son abandonados en espacios públicos, pueden terminar formando microbasurales.

Sin embargo, el operativo no está destinado a cualquier tipo de desecho. El Municipio aclaró que no deberán sacarse residuos domiciliarios, aparatos electrónicos, hojas secas, cartones ni papeles, debido a que esos elementos no forman parte del programa especial.

La diferenciación resulta clave para garantizar el funcionamiento del servicio y permitir que los trabajadores puedan concentrarse exclusivamente en los elementos voluminosos. Por ese motivo, se solicitó respetar las condiciones establecidas antes de depositar materiales en las veredas.