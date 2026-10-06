La lluvia no se va: cómo estará el tiempo esta semana en Cipolletti

El aire polar y las precipitaciones serán protagonistas si se habla del tiempo en Cipolletti y el Alto Valle. Chequeá el día por día.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden en un marcado descenso de la temperatura con precipitaciones moderadas a fuertes para la primera mitad de la semana en Cipolletti y localidades aledañas. La lluvia ya se hizo presente este martes.

La región del Alto Valle entra en un periodo de inestabilidad climática producto del ingreso de una masa de aire polar proveniente del Océano Atlántico. El fenómeno traerá un brusco descenso térmico, vientos del sudeste y precipitaciones que afectarán a los cipoleños.

Para este martes 6 de octubre , el Servicio Meteorológico Nacional menciona lluvias de variada intensidad con probabilidades de ocurrencia de entre el 40 % y el 70 %, acompañadas por vientos del sector sudeste/este con ráfagas superiores a los 40 km/h. Las marcas térmicas en Cipolletti fluctuarán entre una mínima de 11 °C y una máxima que no superará los 16 °C.

El panorama no presentará grandes cambios durante el miércoles 7 de octubre. La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) ratifica la continuidad del aire frío y la persistencia de cielos mayormente cubiertos con chubascos intermitentes. Las temperaturas continuarán en descenso, oscilando entre los 9 °C de mínima y los 11 °C o 12 °C de máxima en la zona del Alto Valle.

El clima en Cipolletti este sábado 29 de agosto. Estefania Petrella

Para el jueves 8, se mantiene la cobertura nubosa y el ambiente fresco a frío. Continuará la probabilidad de precipitaciones débiles durante la mañana, mejorando gradualmente hacia la tarde y una temperatura máxima de apenas 12 °C.

Un finde fresco (por ahora)

Se estima que el viernes 9 de octubre aún persistan las condiciones de inestabilidad. Se prevé una jornada fresca, con mínimas cercanas a los 8 °C y máximas que rondarán los 12 °C a 14 °C. En tanto, hacia el fin de semana, los organismos meteorológicos anticipan una paulatina mejora en las condiciones del tiempo. Se espera el paulatino alejamiento del frente frío, lo que permitirá el ascenso de las temperaturas máximas, alcanzando registros de 16 °C a 18 °C, con menor probabilidad de lluvias y vientos leves.