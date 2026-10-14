Qué se sabe del incendio en la chacra de Cervantes, donde murieron una nena y un hombre

El papá de la niña tiene el 70% del cuerpo quemado. Los tres estaban dentro de una camioneta. La investigación evalúa una primera hipótesis, que debe ser corroborada.

La Policía y la Fiscalía trabajan en la chacra de Cervantes donde murieron una nena de 6 años y un joven de 22, producto de un incendio.

Enorme conmoción por el incendio de una camioneta registrado durante la madrugada de este miércoles en una chacra de la localidad de Cervantes , en el Alto Valle rionegrino, en el que murieron una nena de 6 años y un joven de 22, mientras que el padre de la chiquita se encontraba internado con el 70% de su cuerpo quemado.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que el caso comenzó a ser investigado por la fiscal de turno, Jessica González , quien estuvo trabajando en el lugar acompañada por efectivos policiales.

La finca había sido acordonada para preservar la escena, y desde el exterior se pudo observar a los uniformados, entre ellos personal del Gabinete de Criminalística, recorrer sus distintos sectores.

Explosión e incendio

Si bien aún no hay nada confirmado, una de las hipótesis que se baraja señala que las tres personas se encontraban en el interior de una camioneta Renault Orocho, la que habría registrado un desperfecto eléctrico que produjo una fuerte explosión, para inmediatamente después prenderse fuego.

Un vecino que reside en una vivienda del mismo predio rural escuchó el estallido y salió a ver qué sucedía. Al advertir la camioneta incendiada corrió para ayudar y logró sacar al conductor, que es el papá de la niña y propietario del rodado.

Todo indica que las dos víctimas quedaron atrapadas en el interior del habitáculo envuelto en llamas. La menor estaba en el asiento de atrás, mientras que el muchacho de 22 años, amigo del padre, se encontraba en el asiento del acompañante.

Un importante operativo con la participación de distintas unidades policiales y funcionarios judiciales se realiza en la chacra de Cervantes, donde ocurrió la tragedia. anroca.com.ar

Los cuerpos de ambos fallecidos fueron trasladados a la morgue judicial de General Roca para realizarles las autopsias. Están prevista realizarlas a las 12:30.

La investigación está centrada en esclarecer cómo se produjo el siniestro y qué lo causó. Las pericias mecánicas serán determinantes para confirmar o desechar las primeras presunciones. Hasta el momento se desconocen el resto de las circunstancias en torno al trágico hecho, como determinar qué hacían las tres personas, entre ellas una criatura, a esa hora dentro del rodado.

Archivo

El papá está grave

El siniestro se produjo alrededor de las 4 de la madrugada. Personal de la Comisaría 22 y una dotación de Bomberos Voluntarios concurrieron a la chacra 292, ubicado en la zona rural de Cervantes, alertados por un incendio, informó el sitio AN Roca.

Al llegar se encontraron con el rodado envuelto en llamas y dos cuerpos en su interior. Uno correspondía a un hombre de 22 años, que estaba en el asiento del acompañante, y el otro a una nena de 6 años, que se encontraba en el asiento trasero.

Además, el padre de la menor fue encontrado con lesiones por quemaduras y recibió asistencia antes de ser trasladado en ambulancia al hospital de Roca. Desde la Fiscalía se informó que su estado es desesperante, dado que sufrió quemaduras de distinta consideración en el 70% de su cuerpo.