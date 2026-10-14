Tragedia: Una nena de 6 años y un hombre murieron en el incendio de una camioneta en la zona rural de Cervantes

El siniestro se produjo durante la madrugada de este miércoles. El padre de la chiquita sufrió quemaduras y está internado. Investigan cómo sucedió el fatal siniestro.

Un importante operativo con la participación de distintas unidades policiales y funcionarios judiciales se realiza en la chacra de Cervantes, donde ocurrió la tragedia.

Una terrible tragedia se produjo durante la madrugada de este miércoles en una chacra de Cervantes , la localidad ubicada a pocos kilómetros al este de General Roca.

Según las primeras información que publican medios de la región, una nena de 6 años y un joven de poco más de 20 murieron por un incendio que se desató en una camioneta Renault Oroch. Hay una tercera persona afectada que sería el padre de la menor, quien sufrió quemaduras de distinta consideración y había sido trasladado al hospital de General Roca.

Hay un fuerte operativo en el sector, con la presencia de policías y funcionarios judiciales. Entre las primeras diligencias encomendadas en el marco de la investigación que se inició, se dispuso la preservación de la escena para luego comenzaron con los peritajes de rigor que deberán aportar información para esclarecer lo ocurrido.

Una alerta que anticipó la tragedia

El siniestro se produjo alrededor de las 4 de la madrugada. Personal de la Comisaría 22 y una dotación de Bomberos Voluntarios concurrieron a la chacra 292, ubicado en la zona rural de Cervantes, alertados por un incendio, informó el sitio AN Roca.

Al llegar se encontraron con el rodado envuelto en llamas y dos cuerpos en su interior. Uno correspondía a un hombre de 22 años, que estaba en el asiento del acompañante, y el otro a una nena de 6 años, que se encontraba en el asiento trasero.

Además, el padre de la menor fue encontrado con lesiones por quemaduras y recibió asistencia antes de ser trasladado en ambulancia al hospital de Roca. Efectivos de la Policía y de la Fiscalía trabajaban en el lugar para establecer qué ocurrió y cómo se inició el incendio de la camioneta. Hasta el momento no se determinaron las causas del hecho. Tampoco se estableció si hubo un accidente u otro incidente que pudiera revelar qué ocurrió.

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