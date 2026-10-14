Un joven de 19 años fue detenido con una gran cantidad de productos de perfumería y artículos para el hogar. Quedó imputado por hurto.

Robó en un comercio céntrico de Cipolletti y escapó al ver a la Policía: qué llevaba en la mochila.

Un robo en un comercio de Cipolletti terminó con un joven de 19 años detenido y una mochila repleta de mercadería secuestrada. El sospechoso fue localizado por efectivos policiales luego de que un comerciante alertara sobre la sustracción de productos de su negocio.

El procedimiento se realizó cerca de las 12:50, cuando personal de la Comisaría 4° llevaba adelante tareas de prevención y fue advertido sobre el hecho en la zona de la calle 25 de Mayo .

Según la información policial, el comerciante aportó características de las personas señaladas por el robo. Con esos datos, los efectivos recorrieron el sector hasta localizar a dos sospechosos.

Al advertir la presencia de los uniformados, ambos intentaron escapar, pero fueron interceptados e identificados.

Durante el procedimiento, los policías comprobaron que el joven de 19 años llevaba una mochila con numerosos objetos cuya procedencia deberá establecerse en el marco de la investigación.

Qué encontraron dentro de la mochila

Entre los elementos secuestrados había productos de perfumería, artículos para el cabello y utensilios de cocina, además de botellas, envases y recipientes.

Personal del Gabinete de Criminalística intervino en el procedimiento y realizó las diligencias periciales correspondientes para documentar la mercadería y avanzar con las actuaciones judiciales.

Un detenido y otra persona identificada

Tras la intervención policial, el joven fue trasladado a la Comisaría 4° y, luego de la comunicación con las autoridades judiciales, quedó imputado por el delito de hurto.

En tanto, la otra persona involucrada, una mujer de 40 años, fue identificada, aunque la fiscalía no dispuso medidas en su contra.

La investigación buscará establecer la procedencia de los elementos secuestrados y su vinculación con la denuncia presentada por el comerciante.

Dos procedimientos policiales ocurridos en Cipolletti, demandaron amplios despliegues de efectivos y unidades. Estefania Petrella

Entró a una casa, abrió un auto y terminó detenido en Cipolletti

Otro caso ocurrió en las últimas horas. Un hombre de 27 años fue detenido en Cipolletti luego de quedar involucrado en dos hechos ocurridos durante la madrugada de este martes. Primero, una mujer alertó que un desconocido había ingresado a su vivienda y se retiró al advertir su presencia. Poco después, un vecino denunció que le habían abierto el auto y robado un juego de llaves.

El procedimiento quedó a cargo de efectivos de la Comisaría 4°, que lograron interceptar a dos personas durante un operativo de prevención. Uno de ellos era menor de edad y el otro terminó detenido.

Dos denuncias y un operativo durante la madrugada

La intervención policial comenzó alrededor de la 1:30, tras un llamado que alertó sobre un sujeto que habría intentado ingresar a una vivienda ubicada sobre calle Independencia.

Al llegar, los uniformados entrevistaron a una mujer, quien relató que un individuo había entrado a su domicilio, pero se retiró al notar que ella estaba presente.

En ese mismo contexto, un vecino denunció otro episodio: le habían abierto su vehículo y sustraído un juego de llaves que tenía un llavero con una cinta argentina.

Lo interceptaron y encontraron varias llaves

Minutos después, personal policial que realizaba tareas preventivas identificó a dos sujetos en la intersección de Naciones Unidas y Alem.

Durante el procedimiento, uno de ellos, de 27 años, se mostró agresivo con los efectivos y fue trasladado a la unidad policial para establecer su identidad.

Entre sus pertenencias encontraron llaves de vehículos y de domicilios, además de otros elementos que quedaron sujetos a las actuaciones correspondientes.

Quedó detenido a disposición de la Justicia

Finalmente, a las 7:45, el hombre fue imputado en una causa por hurto y quedó detenido a disposición de la Justicia.

La investigación deberá determinar la relación entre los elementos secuestrados y las denuncias realizadas durante la madrugada. En tanto, el otro sujeto interceptado, que era menor de edad, también fue identificado durante el operativo.