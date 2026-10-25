Inseguridad en Cipolletti: entró a una veterinaria, se llevó un celular y quedó registrado por las cámaras

Un hombre aprovechó que el personal atendía a una mascota para llevarse un celular. La secuencia quedó filmada.

En plena luz del día, un hombre aprovechó la ausencia de personal en una veterinaria para llevarse un celular.

Los hechos de inseguridad en Cipolletti volvieron a generar preocupación durante los últimos días, con distintos episodios delictivos que afectaron a comercios de la ciudad. Esta vez, un hombre protagonizó un hurto a plena luz del día.

El episodio ocurrió durante la tarde del sábado, cuando un desconocido ingresó a una veterinaria ubicada sobre calle Toschi al 560. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento, que captaron los movimientos del sospechoso.

El hecho se produjo pasadas las 13:30, mientras el personal del comercio se encontraba atendiendo a una mascota dentro del consultorio. Esa circunstancia permitió que el hombre permaneciera algunos segundos sin ser observado por los trabajadores.

Entró golpeando las manos y aprovechó un descuido

Según se pudo reconstruir, el sospechoso ingresó al establecimiento y comenzó a golpear las manos para llamar la atención. Su comportamiento inicial aparentaba ser el de una persona que buscaba realizar una consulta o solicitar asistencia.

Sin embargo, al advertir que nadie acudía al mostrador, observó los elementos que estaban a su alcance. En ese momento, tomó un teléfono celular que había quedado sobre la superficie y rápidamente intentó abandonar el lugar.

Las imágenes muestran cómo el individuo aprovechó la ausencia momentánea de los empleados para concretar la maniobra. El movimiento fue rápido y ocurrió mientras los responsables del comercio continuaban con la atención veterinaria.

Al advertir lo sucedido, personas del establecimiento salieron detrás del sospechoso para intentar recuperar el dispositivo. La persecución se extendió hacia el exterior, donde un vecino también intervino ante la situación.

Antes de que lograran interceptarlo, el hombre arrojó el teléfono celular, que finalmente pudo ser recuperado por los trabajadores. De esta manera, el comercio logró recuperar el elemento sustraído, aunque el episodio generó preocupación.

Otros hechos de inseguridad en Cipolletti

Este episodio se suma a otro robo millonario registrado durante la madrugada del viernes, cuando dos delincuentes ingresaron a un comercio de indumentaria femenina ubicado en pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió en DAGUS, sobre calle Roca 162, donde los sospechosos rompieron la puerta de acceso y sustrajeron prendas de vestir. Los propietarios descubrieron el robo alrededor de las 9, cuando llegaron para abrir el establecimiento.

En diálogo con LM Cipolletti, María Agustina, propietaria del negocio, estimó que las pérdidas económicas podrían alcanzar entre 3 y 4 millones de pesos, aunque todavía se encontraba realizando un relevamiento de la mercadería faltante.

El local había sido inaugurado en enero de este año y nunca había sufrido un episodio similar. La comerciante presentó la denuncia en la Comisaría Cuarta, mientras las cámaras de seguridad registraron a uno de los sospechosos caminando con prendas.