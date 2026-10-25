El tiempo mejora en Cipolletti: cómo estará este domingo y qué anticipa la AIC

¿Será oficialmente el primer día de la primavera en la ciudad? Qué dice el pronóstico para este domingo.

El domingo comenzó con buenas condiciones meteorológicas en Cipolletti y el Alto Valle, después de un sábado caracterizado por la presencia de aire húmedo, inestabilidad y bajas temperaturas. El pronóstico anticipa una jornada agradable, con cielo despejado y un ascenso térmico.

Según las previsiones de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), la temperatura máxima alcanzará los 21 grados, mientras que durante la noche se espera un marcado descenso hasta los 4 grados, acompañado por un aumento de la nubosidad.

La mejora de las condiciones meteorológicas permitirá disfrutar de actividades al aire libre durante gran parte del domingo. Sin embargo, el organismo anticipa que el ambiente volverá a tornarse frío hacia las últimas horas de la jornada.

Estefania Petrella

Cómo sigue el tiempo este domingo en Cipolletti

El pronóstico de la AIC indica que durante el día predominará el cielo despejado, con una temperatura máxima de 21 grados. La presencia del sol favorecerá un ambiente más templado respecto de las condiciones registradas durante el sábado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste a una velocidad de 15 kilómetros por hora, con ráfagas de igual intensidad. De esta manera, no se anticipan vientos fuertes durante las horas diurnas.

La estabilidad meteorológica será una de las principales características del domingo, después del ingreso de aire frío que afectó a la región. La ausencia de precipitaciones en el pronóstico permitirá aprovechar los espacios verdes y recreativos de la ciudad.

Una noche fría y con mayor nubosidad

El panorama comenzará a modificarse durante la noche del domingo, cuando se espera un incremento de la cobertura nubosa y un importante descenso térmico, según los datos difundidos por el organismo meteorológico regional.

La temperatura descenderá hasta los 4 grados, mientras que el cielo estará mayormente cubierto. Esta diferencia de 17 grados respecto de la máxima diurna marcará un contraste importante entre las condiciones de la tarde y la noche.

El viento continuará soplando desde el noreste, aunque aumentará levemente su intensidad hasta alcanzar los 17 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían llegar a los 35 kilómetros por hora durante el período nocturno.

Pese al aumento de la nubosidad, el pronóstico no contempla precipitaciones para la noche. Sin embargo, la combinación de bajas temperaturas y viento podría generar una sensación de frío más pronunciada en los espacios abiertos.

Qué anticipa la AIC para el comienzo de la semana

El escenario meteorológico continuará evolucionando durante los próximos días. De acuerdo con la tendencia general difundida por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, se espera un ascenso progresivo de las temperaturas durante el comienzo de la semana.

Esta recuperación térmica llegará después de un período caracterizado por la presencia de aire húmedo, nubosidad variable y condiciones inestables que afectaron a distintos sectores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.