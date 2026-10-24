Buscan a un conductor que chocó a un motociclista en Cipolletti, lo dejó herido y escapó

El motociclista se dirigía a trabajar cuando fue embestido por una camioneta. Su familia reclama respuestas y solicita imágenes de cámaras de seguridad.

Piden colaboración a los vecinos del barrio Del Trabajo para dar con imágenes de un conductor que embistió a un trabajador en su moto.

Una familia de Cipolletti inició una intensa búsqueda para identificar al conductor de una camioneta que protagonizó un accidente de tránsito y escapó sin asistir a la víctima . El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 18 de octubre y generó indignación entre los damnificados.

El pedido de colaboración comenzó a circular durante las últimas horas por las redes sociales, especialmente para los vecinos del barrio Del Trabajo . La familia busca acceder a imágenes de cámaras de seguridad que permitan identificar la patente del vehículo involucrado y reconstruir su recorrido.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:30 de la madrugada, en la intersección de Santa Cruz y Buenos Aires , cuando Jeremías circulaba en motocicleta rumbo a su trabajo. Según denunciaron, una camioneta lo embistió, lo dejó herido sobre el asfalto y escapó arrastrando su moto durante aproximadamente dos cuadras.

En diálogo con LM Cipolletti, Marianella, pareja del motociclista, relató lo sucedido y cuestionó la respuesta de las autoridades. Aseguró que, pese a haber realizado la denuncia policial, todavía no consiguieron identificar al responsable del choque.

Una camioneta negra que escapó y arrastró la motocicleta

Según explicó Antonella, el vehículo involucrado sería una Ford EcoSport negra, con vidrios polarizados, modelo aproximado entre 2008 y 2012. La camioneta habría sufrido daños en el paragolpes delantero izquierdo como consecuencia del impacto.

"A mi pareja, Jeremías, lo chocaron el domingo 18 de octubre por la madrugada. Iba en moto a trabajar y lo chocaron en Santa Cruz y Buenos Aires. Lo dejó tirado y arrastró su moto como dos cuadras, deshaciéndose de ella también", relató.

La mujer precisó que el accidente ocurrió en una esquina donde funciona una vinoteca. Tras el impacto, el conductor escapó por calle Buenos Aires y, de acuerdo con los datos que pudieron reconstruir, habría continuado hacia Ingeniero Pagano.

Sin embargo, todavía desconocen el recorrido completo de la camioneta. Aunque consiguieron algunas grabaciones particulares, ninguna permitió distinguir con claridad la chapa patente, un dato que consideran fundamental para avanzar en la identificación del conductor.

Las cámaras de seguridad públicas en la intersección del accidente. Google Maps

Cuestionamientos por las cámaras de seguridad y la intervención policial

Uno de los principales reclamos de la familia está relacionado con las dificultades para acceder a las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el accidente.

"Las cámaras que pudimos recolectar no alcanzan a mostrar la patente", explicó Antonella. También aseguró que intentaron conseguir grabaciones de comercios cercanos, pero recibieron respuestas que indicaban que algunos dispositivos no estaban funcionando.

La mujer señaló que existe un domo de vigilancia en la esquina donde ocurrió el choque, aunque sostuvo que hasta el momento no pudieron acceder a sus registros a través de los organismos correspondientes.

"Hay justo un domo en esa esquina donde lo chocaron, pero ni Municipalidad, ni Policía, ni Fiscalía nos las brindan porque mi pareja solo sufrió golpes", cuestionó Antonella, quien manifestó su malestar por las dificultades para obtener las imágenes.

También expresó críticas hacia la intervención policial durante los primeros minutos posteriores al accidente. Según su relato, efectivos que se encontraban cerca asistieron al motociclista, pero no iniciaron una persecución para intentar interceptar al conductor que escapaba.

"La Policía, cuando fue el accidente, estaba cerca y lo asistió, pero no salieron a perseguir a la persona en cuestión, que la podrían haber agarrado", sostuvo. La mujer consideró que una intervención inmediata podría haber permitido identificar al automovilista.

La moto sufrió roturas tras ser embestido.

El motociclista sufrió golpes y fue asistido por el SIARME

Pese a la violencia del impacto, Jeremías no sufrió lesiones de gravedad, aunque terminó con golpes y dolores en distintas partes del cuerpo. La situación requirió la intervención del personal sanitario para evaluar su estado.

Antonella explicó que su pareja solicitó expresamente la presencia de una ambulancia. Posteriormente, profesionales del SIARME acudieron al lugar y brindaron asistencia médica al motociclista, que permanecía afectado por las consecuencias del choque.

La mujer también relató que, cuando llegó para buscarlo, tuvo que solicitar ayuda para cargar la motocicleta dañada, debido a que Jeremías no se encontraba en condiciones físicas de hacerlo por sus propios medios.

"Estoy indignada porque lo podrían haber perseguido y sacarle el vehículo y hacerle test de lo que sea", expresó. Además, manifestó su preocupación por las consecuencias que podría haber tenido el episodio.

"Si la Policía justo no pasaba y mi pareja lo arrastraba con la moto, lo mata. O si quedaba tirado ahí, nadie lo ayudaba", reflexionó Antonella sobre la gravedad potencial del siniestro.

Los damnificados realizaron la denuncia en la Comisaría 32 de Cipolletti. Estefania Petrella

La denuncia policial y el pedido de colaboración a los vecinos

La familia confirmó que realizó la denuncia en la Comisaría 32 de Cipolletti durante el mismo domingo en que ocurrió el accidente. También notificaron a la compañía aseguradora e iniciaron los trámites correspondientes ante la ART, dado que Jeremías se dirigía a trabajar.

Mientras esperan avances para identificar al conductor, decidieron difundir públicamente las características de la camioneta y solicitar colaboración a quienes tengan cámaras particulares, comerciales o registros de circulación en las calles cercanas.

La búsqueda está concentrada especialmente en Santa Cruz, Buenos Aires e Ingeniero Pagano, aunque cualquier grabación que permita reconstruir el desplazamiento de la Ford EcoSport negra podría resultar útil para esclarecer lo sucedido.

Quienes cuenten con material fílmico, información sobre la camioneta o datos que permitan identificar al conductor pueden comunicarse directamente con la familia al teléfono 2995368571.