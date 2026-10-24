Cipolletti tendrá un sábado gris y con lluvias, pero el pronóstico trae una buena noticia

¿Será el último fin de semana gris en la cuidad? Lo que anticipa Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

El tiempo en Cipolletti para este sábado 24 de octubre.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ) anticipó un fin de semana con condiciones meteorológicas cambiantes en Cipolletti y el Alto Valle, donde persistirá la presencia de aire húmedo, nubosidad e inestabilidad. Sin embargo, el pronóstico también contempla una mejora progresiva.

El sábado 24 de octubre comenzará con un escenario marcado por las bajas temperaturas y la probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas . La llegada de aire frío provocará un descenso térmico, aunque las condiciones comenzarán a mejorar durante la tarde.

Según el pronóstico difundido por la AIC, la temperatura máxima alcanzará los 15 grados durante el sábado, mientras que por la noche se espera un marcado descenso hasta los 0 grados, con cielo mayormente despejado y condiciones de frío intenso.

Estefania Petrella

Cómo estará el tiempo este sábado en Cipolletti

Durante las primeras horas del sábado se mantendrá la presencia de aire húmedo sobre la región, una condición que favorecerá el desarrollo de períodos nubosos e inestables, acompañados por la posibilidad de lluvias débiles y dispersas.

El organismo meteorológico indicó que estas condiciones afectarán a distintos sectores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, aunque se espera que la inestabilidad comience a perder intensidad durante la segunda mitad de la jornada.

En cuanto al viento, durante el día se prevé una velocidad de 18 kilómetros por hora, con dirección sudeste y ráfagas que podrían alcanzar los 21 kilómetros por hora, sin que se anticipen intensidades significativas.

La situación comenzará a cambiar hacia la tarde, cuando se espera una disminución de la nubosidad y una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas. Este escenario permitirá finalizar el sábado con un cielo mayormente despejado.

Sin embargo, la disminución de la cobertura nubosa estará acompañada por un importante descenso de las temperaturas. Para la noche, la AIC anticipa 0 grados, con viento del noroeste a 13 kilómetros por hora.

Domingo con sol, pero una madrugada muy fría

El domingo 25 de octubre presentará condiciones más favorables para realizar actividades al aire libre, aunque durante las primeras horas persistirá el ambiente frío que dejará el ingreso de aire polar a la región.

De acuerdo con las previsiones, el domingo tendrá un cielo despejado y una temperatura máxima de 21 grados, lo que representará un incremento de seis grados respecto de los valores anunciados para el sábado.

Durante el día, el viento soplará desde el este a una velocidad de 14 kilómetros por hora, con ráfagas de intensidad similar. Estas condiciones acompañarán una jornada de mayor estabilidad y presencia del sol.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente cubierto y la temperatura descenderá hasta los 6 grados. También se prevé viento del noreste a 18 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 38 kilómetros por hora.

El panorama meteorológico anticipa una recuperación gradual de las temperaturas después del fin de semana. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, el ascenso térmico comenzará a registrarse durante los primeros días de la próxima semana.