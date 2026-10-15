Según la AIC, se mantiene la presencia de aire húmedo con vientos del este en el Alto Valle.

¿Cómo estará el tiempo en Cipolletti los próximos días? Suben las temperaturas pero aparece el viento

Los próximos días en Cipolletti y el Alto Valle tendrán cielo nublado, viento del este y temperaturas que irán subiendo de a poco. Así lo indica el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ), que anticipa aire húmedo, períodos inestables y nubosidad variable. Además, el organismo advierte que la inestabilidad se mantendrá durante la semana próxima.

Este jueves 15 arrancaría con cielo parcialmente nublado y una máxima de 20°C que se podrá sentir en horas de la tarde. El viento del sector este soplará a 24 km/h. A la noche se pondrá más fresco, con una mínima de 4°C, y el viento se intensificará hasta 31 km/h, con ráfagas de 41 km/h.

En tanto, el día viernes 16 de octubre será una jornada de cielo cubierto y una máxima de 18°C , la más baja de lo que resta de la semana.

El viento del noreste será leve, de 19 km/h. A la noche seguirá cubierto, con una mínima de 4°C y ráfagas de hasta 39 km/h.

Estefania Petrella

El sábado, ¿sale el sol?

Para el próximo sábado 17 de octubre, se pronostica un cielo mayormente cubierto durante la jornada y en cuanto a la temperatura, se estima que la máxima ronde los 20°c. El viento soplará del sector noreste que, rondará los 23 km/h. A la noche la mínima será de 5°C y las ráfagas llegarán a 39 km/h.

Un día de la madre ventoso

Para el Día de la Madre, el tiempo en Cipolletti será el más cálido de todo el tramo, con una máxima de 24°C. Pero la AIC lo califica como un día inestable, con viento del noreste que soplará a 31 km/h durante la jornada.

Para quienes planeen un almuerzo o una reunión al aire libre, la temperatura acompaña, pero el viento puede resultar molesto. Conviene asegurar manteles, sombrillas y todo lo que pueda volarse, o elegir un lugar reparado.

Hacia la noche el viento se intensificará: se espera una velocidad de 37 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h, las más fuertes de todo el período. El cielo estará cubierto y la mínima será de 5°C, así que quienes planeen salir a cenar o volver tarde van a notar el viento y el fresco.

Además, el pronóstico anticipa que la inestabilidad seguirá el lunes, con lluvias y chaparrones aislados.