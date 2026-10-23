Abren registro de oposición para una obra de asfalto: cuánto le cuesta a cada vecino

El Municipio de Cipolletti dio un paso clave para avanzar con la obra de asfalto de 163 cuadras en distintos sectores de la ciudad al habilitar la apertura del registro de oposición. La medida abarca el segundo tramo de un plan de infraestructura urbana que proyecta un total de 309 cuadras divididas en dos etapas licitatorias.

El costo global resultante del proceso licitatorio concretado en julio de 2026 superó los $8.418 millones . Sin embargo, ante el impacto financiero que significa la obra para las economías familiares, el Gobierno local resolvió aplicar una quita del 50% del valor, absorbiendo esa diferencia a través del Fondo de Obras Públicas. Con esta reducción, el monto total a prorratear entre los vecinos frentistas beneficiarios quedó fijado en $4.419.953.224,68 , valor que incluye un 5% asignado a gastos administrativos de control y seguimiento.

El esquema oficial establece que la contribución por mejoras se dividirá entre los propietarios según los metros de frente y la superficie de cada lote. Para esta etapa, el valor definitivo por metro lineal de frente se fijó en $100.106,52 , mientras que el costo por metro cuadrado de superficie ascendió a $5.287,34 .

Con este cálculo, una parcela tipo —que toma como referencia una propiedad de 10 metros de frente y 300 metros cuadrados de superficie— implicará un costo total de $2.587.267,22 para el vecino frentista. Para amortiguar el impacto del cobro, las autoridades dispusieron alternativas de pago: un 10% de descuento para quienes cancelen de contado, la opción de abonar en 3 cuotas fijas sin interés ni beneficio, o la posibilidad de financiar el monto en hasta 36 cuotas mensuales indexadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, el área de Recaudaciones podrá evaluar condiciones especiales de financiación en casos con justificación socioeconómica.

Estefania Petrella

Barrios y corredores beneficiados por el plan

El proyecto contempla un plazo de ejecución de 330 días corridos una vez iniciadas las tareas. El mapa de obras concentra un volumen significativo de intervenciones en el barrio Luis Piedrabuena, abarcando arterias como Río Bermejo, Ecuador, Colombia, Juan XXIII, Río de La Plata, El Salvador, Brasil, Nicaragua, México, General Presidente Aramburu, Río Colorado, Pastor Bowdler, Río Limay, Río Paraná, Río Neuquén, Río Salado, Juan Bautista Alberdi, José Hernández y Falucho.

De forma prioritaria, los trabajos también abarcarán el recorrido del servicio de transporte urbano de pasajeros en el sector de Ferri —en las calles Los Pensamientos, Los Tulipanes, La Alianza y La Plata Este— y los circuitos viales que rodean a establecimientos educativos y comunitarios. Entre ellos figuran los accesos a la Escuela 366, la Escuela 294, la Escuela 152, el Jardín 49, la Escuela 338, el Centro Infantil Municipal N° 4 y la Escuela 305. Como condición previa al inicio de los trabajos en cada cuadra, los propietarios contarán con un plazo mínimo de 30 días para realizar las conexiones domiciliarias de agua y cloacas faltantes; de lo contrario, los trabajos serán ejecutados por la empresa adjudicataria con cargo al frentista.