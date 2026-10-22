El Club Cipolletti informó los detalles del traslado en colectivo para los hinchas que compraron su pasaje y viajarán a San Francisco para acompañar al Albinegro en la final.

Cipolletti juega la final: horarios, qué llevar, pronóstico y todo lo que deben saber los hinchas que viajan

El Club Cipolletti informó los detalles del traslado en colectivo para los hinchas que compraron su pasaje y viajarán a San Francisco para acompañar al Albinegro en la final. La salida será el sábado 24 de octubre a las 15 horas , desde el predio ubicado en Pacheco y Rivadavia, con ingreso por las vías.

Desde la institución solicitaron a los pasajeros llegar con anticipación , ya que los colectivos no esperarán a quienes se presenten fuera de horario. Además, indicaron que deberán formar filas de manera ordenada y aguardar a ser llamados para subir a las unidades.

Uno de los puntos centrales del comunicado es que será obligatorio presentar el DNI . También se deberá presentar toda la documentación al ingresar al predio y cada pasajero tendrá un asiento asignado. Además, se recuerda llevar consigo la entrada física para acceder al partido.

La institución deportiva pidió respetar las indicaciones de organización para facilitar el abordaje y evitar demoras antes de la partida.

Qué está prohibido durante el viaje

El comunicado establece que durante el traslado no estará permitido consumir bebidas alcohólicas ni fumar, de acuerdo con la legislación vigente.

Además, Marcelo Bastías recibirá a los colectivos y a los hinchas que viajen como visitantes, tal como ocurre habitualmente.

Desde el club advirtieron que quienes no respeten las normas y condiciones durante el viaje, o provoquen disturbios o algún incidente, no podrán ingresar al estadio de San Francisco.

Una vez en San Francisco, los colectivos permanecerán en las inmediaciones del estadio y emprenderán el regreso cuando finalice el encuentro.

Pronóstico en San Francisco para este fin de semana

Para este viernes 23 de octubre se espera un cielo mayormente nublado y con una máxima que alcanzará los 21°C. Sin embargo, hacia la noche el ambiente comenzará a desestabilizarse de forma definitiva con el ingreso de viento sur, lo que dará paso al desarrollo de lluvias y tormentas aisladas.

El sábado consolidará el cambio de masa de aire. Se espera un fuerte descenso térmico, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima que apenas rozará los 17°C debido a la constante cobertura nubosa. La jornada estará marcada por cielos cubiertos, lloviznas intermitentes y algunos chaparrones matutinos, acompañados por vientos moderados del sector sur que intensificarán la sensación de frescura.

Hacia el domingo, las condiciones meteorológicas experimentarán una gradual mejoría. Aunque la madrugada iniciará fría, con una mínima de 11°C, el ingreso de aire seco limpiará parcialmente el cielo. Esto permitirá que la tarde sea más agradable y templada, bajo un cielo parcialmente soleado y con una temperatura máxima que se recuperará hasta los 20°C, despidiendo el fin de semana con tiempo ya estabilizado.

Omar Novoa

Fecha, horario, formato y más detalles de la histórica final que jugará Cipo

La final por el primer ascenso a la Primera Nacional se jugará el domingo 25 de octubre a las 15 en el estadio Juan Pablo Francia de San Francisco, Córdoba, escenario elegido para la definición. Además, se confirmó que cada institución contará con 4.000 entradas para sus hinchas, en un encuentro que tendrá un importante movimiento de simpatizantes de ambas provincias.

Otro de los puntos centrales fue el reglamento para definir al campeón. Si el partido termina empatado en los 90 minutos, la final se resolverá por penales. De esta manera, el ascenso quedará definido en una sola jornada.

Sobre las ubicaciones

Sobre las ubicaciones, pese a ser un partido neutral, Cipolletti fue designado como club local tras el sorteo. Además, un día antes, el sábado 24, se hará una conferencia de prensa a través de LPF Play, con los referentes de ambos elencos.