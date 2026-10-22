¡Atento, Cipo! Caruso Lombardi habló con LMC y anticipó lo que puede pasar en la gran final del domingo

Siempre picante, el conocido entrenador y panelista de TN opinó de la gran definición del Federal A. Elogió a la hinchada de Cipo y se la jugó: "El árbitro es..."

Lejana quedó aquella imagen del Ricardo Caruso Lombardi entrenador de Primera Divisón , cuando llegó a Argentinos Juniors por sugerencia de un tal Diego Maradona y se cansó de salvar del descenso a equipos importantes como Racing, San Lorenzo y Newell's, entre otros.

Hoy suele ser noticia por su enfrentamiento con el presidente de la AFA Claudio Tapia y por las denuncias televisivas que realiza sobre la supuesta corrupción arbitral, en calidad de panelista del canal TN .

En esa taquillera pantalla, este popular personaje futbolero suele opinar de los jueces en la previa a los encuentros trascendentes y esta vez se refirió vía LM Cipolletti a la finalístima de Cipo ante San Martín de Formosa y puntualmente a Matías Billione Carpio , quien impartirá justicia en el encuentro que pone en juego un ascenso a la Primera Nacional .

Llevando tranquilidad al pueblo albinegro, consideró, con su verborragia habitual, que el cordobés de 34 años "es uno de los mejores, de los 'más derechitos' de la categoría" y además explicó que al ser un partido que contará con enorme audiencia "no es fácil hacer una chanchada, porque lo ve todo el mundo. Sí es clave que no te acueste en las chiquitas, encima no hay VAR", avisó.

No obstante, siempre desconfiado y obsesionado por desnudar lo según él "turbio del fútbol", advirtió que "habrá que ver lo de los costados, que no se pasen de listos los líneas... Lo que noto en el Federal A es que los jueces de línea tienen mucha preponderancia y no está bueno".

Mucho se habló de presuntos favores que recibe el equipo formoseño. En ese sentido, Caruso analizó: "Cipolletti no era el caballo del comisario, eso está claro. Pero lo veo con más estructura a Cipo que a San Martín para subir. Pasa que a los formoseños le prometieron el ascenso año pasado y los dejaron afuera, hay que ver si no lo ayudan ahora...".

Sobre lo meramente futbolístico indicó que en esta clase de finales, a un partido solo, "no siempre gana el mejor. Capaz 5 ó 6 jugdores se ponen nerviosos y eso te juega en contra".

Por último, le tiró un centro a Cipolletti y todo lo que genera: "Hace mucho que no está en la segunda categoría, convoca montón de gente, sería lindo que regrese a la Primera Nacional. Recuerdo esos equipos como Guaraní Antonio Franco, Altos Hornos Zapla, pasa que se desmadró mucho todo...".

Omar Novoa

Caruso Lombardi, fiel a su estilo, también palpitó el partido del año para Cipo.