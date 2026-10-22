La versión de TNT en el vecino país reflejó con admiración la pasión del hincha Albinegro. Y mostró la locura que desató el gol ante Alvarado en La Visera.

La hinchada de Cipo reventó el estadio en los últimos partidos. En Brasil no lo pueden creer.

La alegría del pueblo albinegro por este mágico presente del equipo “nao tem fim ”. Y eso se traduce en estadio colmado en las últimas actuaciones de Cipo en casa y en una movilización sin precedentes que se está gestando con motivo de la final soñada ante San Martín de Formosa en San Francisco, Córdoba .

Y el fenómeno popular que protagoniza el Albinegro en esta vibrante definición del Federal A no solo genera admiración en nuestro país sino que trasciende fronteras y hasta en Brasil están gratamente sorprendidos por la convocatoria del Capataz de la Patagonia y la pasión de sus hinchas.

Así quedó de manifiesto en la publicación en Instagram de TNT Sports Brasil , la poderosa cadena televisiva que también pisa fuerte en Argentina, que subió un video del tremendo festejo y la locura que desató el gol de Cristian González de cabeza y sobre la hora en el partido de ida de las semifinales ante Alvarado .

Cristian González festeja su gol de cabeza ante Alvarado que desató una locura que asombra a todo el mundo. Omar Novoa

"Sube el volumen para que se te ponga la piel de gallina”

“AUMENTA O SOM AÍ PRA SE ARREPIAR”, tituló TNT, así en mayúscula. “A torcida do Cipolletti, da terceira divisão argentina, fez uma festa absurda depois desse gol aí”, explica luego en un descomunal elogio para la numerosa parcialidad de Cipo.

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Traducido del español al portugués sería: “Subí el volumen para que se te ponga la piel de gallinas -o genere escalofríos-. La hinchada de Cipolletti de tercera división hizo una fiesta absurda después de este gol”.

Cipo copa en todos lados. Estar a un partido del ascenso, no tiene precio. Decime qué se siente, albinegro…

Entre los 50 más grandes del país

En otro motivo de orgullo para el Club Cipolletti, una conocida cuenta de X publicó días pasados un particular ranking que confirma que el albinegro es el Capataz de la Patagonia y lo ubica dentro de "los 50 clubes más grandes del país".

Le pedí a ChatGPT que arme el TOP 50 clubes más grandes de Argentina según títulos locales e internacionales, historia, clásicos, permanencia en Primera, hinchada, jugadores históricos, estadio, regularidad, récords y hazañas.



Me tiró esto: ¿Qué opinan? pic.twitter.com/284ihxvHa2 — (@Encu5Futbol) October 19, 2026

Sí, al menos en ese ordenamiento que difundió Encu (@Encu5Futbol) Cipolletti se sienta en la mesa de Boca, River, los de Avellaneda y el Cuervo, entre otros colosos de Primera División. Después de esto, cómo entonces no va a soñar y merecer un lugar en la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino a la que intentará regresar tras varias décadas el próximo domingo.

"Le pedí a ChatGPT que arme el TOP 50 clubes más grandes de Argentina según títulos locales e internacionales, historia, clásicos, permanencia en Primera, hinchada, jugadores históricos, estadio, regularidad, récords y hazañas. Me tiró esto: ¿Qué opinan?", explicó ese usuario que se caracteriza por instalar consignas picantes.

Poco importa que Cipo ocupé el último escalón de esa tabla imaginaria y se ubique en el puesto 50°. Ya estar es un logro mayúsculo, además de consolidarse como el equipo más influyente del Sur Argentino. Y digan lo que digan, si algo le sobra a ChatGPT es "inteligencia" y al menos con Cipolletti no le erró. ¡Grande Albinegro!