Aspirantes de la Policía participaron de una capacitación con especialistas en investigación, procedimientos y reconocimiento de sustancias sintéticas.

Futuros policías de Río Negro se entrenaron en narcocriminalidad: qué aprendieron en Cipolletti.

La formación de los futuros policías de Río Negro sumó una jornada de capacitación en narcocriminalidad en Cipolletti . La actividad se desarrolló en la Escuela de Suboficiales y Agentes e incluyó contenidos teóricos y prácticos vinculados con la prevención y la investigación de delitos relacionados con drogas .

La jornada fue encabezada por el secretario de Narcocriminalidad, Darío Buonaventura , y contó con la participación de efectivos especializados de la Delegación Toxicomanía Cipolletti.

Durante la capacitación, los futuros agentes abordaron aspectos vinculados con la legislación sobre delitos complejos, los procedimientos policiales, las tareas investigativas y la clasificación de información.

También analizaron las características del perfil de los investigadores y los criterios de intervención necesarios para actuar frente a situaciones vinculadas con la narcocriminalidad.

Prácticas para reconocer sustancias sintéticas

Uno de los ejes de la jornada fue el trabajo práctico con reactivos y el reconocimiento de sustancias estupefacientes de origen sintético. La actividad permitió complementar los conocimientos teóricos con herramientas específicas utilizadas en el ámbito de la investigación policial.

En esta instancia participaron cinco efectivos especializados de Toxicomanía Cipolletti, que compartieron sus conocimientos y experiencias de trabajo.

Una formación que se extiende por la provincia

La capacitación forma parte de un ciclo de charlas impulsado por la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) en distintas escuelas de formación policial de Río Negro.

El objetivo es fortalecer la preparación de los futuros agentes y brindarles herramientas para la prevención, la investigación y la intervención ante delitos vinculados con estupefacientes.