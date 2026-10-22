El plantel fue despedido por una multitud en las puertas del club. El albinegro peleará el ascenso en la provincia de Córdoba

En fotos: Así fue la despedida de Cipo ante su gente rumbo a Córdoba en busca del ascenso.

Una verdadera multitud de hinchas se congregó en las puertas de la sede del club para brindar un marco inolvidable en la previa del choque decisivo. El " Albinegro " parte hacia la provincia de Córdoba con la ilusión a cuestas.

En ese clima de expectativa, el entrenador Fabián Enríquez habló de la responsabilidad de representar a Cipolletti y a toda la provincia de Río Negro. “Con mucha tranquilidad, sabiendo que vamos a representar a una ciudad, a una provincia. Con mucha ilusión de hacer un buen partido y ojalá que el lunes nos encontremos todos acá con una multitud festejando”, expresó el DT.

El técnico también reconoció la jerarquía del rival y la importancia de sostener la calma en la previa. “Sabemos que enfrentamos a un gran rival y eso nos hace estar en el día a día con tranquilidad y esperar los momentos”, señaló.

Enríquez destacó, además, el acompañamiento que tendrá el equipo en Córdoba. “Para nosotros es más que importante que la gente nos acompañe, que esté con nosotros. Va a estar lindo. Es una cancha importante con un marco que va a ser fundamental”, sostuvo.

Con dos entrenamientos todavía por delante para terminar de definir los últimos detalles, el entrenador confía en la preparación del equipo. “Sabemos que son partidos donde se saca la valentía y la jerarquía de los jugadores. Así que estamos tranquilos”, agregó, antes de remarcar el crecimiento institucional y deportivo del Albinegro durante la temporada.

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