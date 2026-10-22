Una multitud despidió al plantel de Cipo, que ya está en viaje rumbo a Córdoba

La delegación llegará el viernes a la tarde a San Francisco, donde el domingo se jugará la gran final por el ascenso.

La ilusión se puso en marcha rumbo a Córdoba. Cipo partió para disputar la final por el primer ascenso del Federal A ante San Martín de Formosa , con el sueño de coronar una temporada especial en el año de su centenario. Antes de emprender el viaje, el plantel recibió el afecto de los hinchas, que se acercaron a despedir a los jugadores y a transmitirles un mensaje claro: la ciudad quiere volver con la alegría del ascenso.

En ese clima de expectativa, el entrenador Fabián Enríquez habló de la responsabilidad de representar a Cipolletti y a toda la provincia de Río Negro. “Con mucha tranquilidad, sabiendo que vamos a representar a una ciudad, a una provincia. Con mucha ilusión de hacer un buen partido y ojalá que el lunes nos encontremos todos acá con una multitud festejando”, expresó el DT.

El técnico también reconoció la jerarquía del rival y la importancia de sostener la calma en la previa. “Sabemos que enfrentamos a un gran rival y eso nos hace estar en el día a día con tranquilidad y esperar los momentos”, señaló.

El cuerpo técnico de Cipo encabezado por Fabián Enríquez. Fotos: Antonio Spagnuolo

Enríquez destacó, además, el acompañamiento que tendrá el equipo en Córdoba. “Para nosotros es más que importante que la gente nos acompañe, que esté con nosotros. Va a estar lindo. Es una cancha importante con un marco que va a ser fundamental”, sostuvo.

Con dos entrenamientos todavía por delante para terminar de definir los últimos detalles, el entrenador confía en la preparación del equipo. “Sabemos que son partidos donde se saca la valentía y la jerarquía de los jugadores. Así que estamos tranquilos”, agregó, antes de remarcar el crecimiento institucional y deportivo del Albinegro durante la temporada.

El cariño de la gente y un sueño compartido

El capitán Marcos Pérez también valoró el momento que atraviesa el plantel. “Estos días con tranquilidad y mientras pasan los días nos vamos metiendo en el partido. Es muy lindo todo esto, era algo que queríamos, que buscábamos y es muy lindo el cariño de la gente”, manifestó.

Uno de los testimonios más emotivos fue el de Andrés Almirón, quien recordó que el año pasado decidió quedarse en el club para jugar la Liga y hoy está a las puertas de una final por el ascenso.

“Por cosas así me pone muy orgulloso estar acá en este momento. Dejame agradecer a la gente que viene, se acerca y siempre nos da un plus. Estoy viviendo un momento muy lindo con un club grande, con mucha historia. Representarlo hasta el último partido me pone muy bien como persona y muy contento por el momento que estamos viviendo”, expresó.

Almirón también se sorprendió por la respuesta de los hinchas durante la venta de entradas y dejó una frase que resume el sentimiento del plantel: “Ojalá se pueda completar con lo que todos queremos porque nos va a ser muy bien. Estamos a un pasito de la gloria”.

La despedida tuvo, además, un momento distendido cuando los hinchas le gritaron “¡Al arco, Wacha, al arco!” al jugador que lleva la camiseta número 8, en alusión a los goles que convirtió durante el año y al deseo de que vuelva a festejar en la final.

Por su parte, Fernando Pettinerolli coincidió en la necesidad de afrontar el encuentro con serenidad, pero sin esconder las ganas de jugarlo. “Tranquilo, son partidos que se necesita eso, tranquilidad. Con muchas ganas de jugar y de poner a Cipo donde se merece. Estamos a un pasito, esperemos que se nos cumpla y traer esa alegría”, afirmó.

El futbolista también agradeció el respaldo de los simpatizantes: “El hincha de Cipolletti es apasionado, acompaña siempre y estamos agradecidos y tratando de devolver un poco lo que nos dan ellos”.

Cipo ya está en camino hacia el partido que puede marcar su historia. Con la ilusión de todo un plantel y el acompañamiento de una hinchada que quiere celebrar, el Albinegro buscará dar el último paso y transformar el sueño del ascenso en una fiesta para toda la ciudad.