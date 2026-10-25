"Estoy desesperada": la madre del joven que comía sin pagar en Cipolletti rompió el silencio

La mujer reveló que su hijo padece ludopatía, perdió contacto con su familia y solicitó colaboración de los vecinos para conocer su paradero.

La madre del joven que come en restaurantes de Cipolletti y se va sin pagar, habló con LM Cipolletti.

Norma Barrientos atraviesa momentos de profunda angustia e incertidumbre por su hijo Santiago , un joven que fue visto en distintos restaurantes de Cipolletti y cuya situación tomó estado público luego de que circularan videos en las redes sociales.

El joven había sido señalado por consumir alimentos en establecimientos gastronómicos y retirarse sin pagar . Sin embargo, detrás de estos episodios existe una historia familiar marcada por la preocupación, la distancia y un problema de ludopatía que, según su madre, arrastra desde hace años.

En diálogo con LM Cipolletti , Norma explicó que su hijo vivía con su padre en La Plata, mientras ella reside en Olavarría, provincia de Buenos Aires. La familia desconocía su paradero hasta que aparecieron las imágenes difundidas en Instagram.

"Nos enteramos por los videos que bajaron a Instagram, donde él iba a cenar y no pagaba, cosa que obviamente no estamos de acuerdo. Él se fue, vivía con el papá en La Plata y no sabíamos dónde estaba", relató.

La preocupación de una madre por su hijo con ludopatía

Norma explicó que Santiago padece ludopatía desde hace tiempo, pero que nunca aceptó recibir tratamiento. Según contó, el joven vivió con ella hasta los 20 años y posteriormente se trasladó a La Plata para convivir con su padre.

"Yo estoy desesperada, no sé nada de él. No tiene dinero, no sé si tiene celular", expresó la mujer, quien teme que su hijo se encuentre atravesando una situación de vulnerabilidad lejos de su familia.

La madre también confirmó que la Policía de Río Negro tomó conocimiento de la situación. Según su relato, Santiago estuvo demorado en la Comisaría Cuarta de Cipolletti, aunque posteriormente recuperó la libertad y desde entonces desconoce dónde se encuentra.

"Yo pido que si alguien lo ve, que se comunique conmigo o lo ayuden. No es malo, tiene buenos modales, tiene estudios, pasa que es ludópata y por eso se fue. Tengo mucho miedo, como mamá estoy desesperada", manifestó.

Perdió el contacto con su familia y pide ayuda para encontrarlo

La última comunicación familiar fue con su hermana, pero posteriormente Santiago bloqueó a sus allegados. Desde entonces, no volvieron a tener noticias hasta que reconocieron su imagen en las publicaciones difundidas por comerciantes de Cipolletti.

Según informó anteriormente LM Cipolletti, el joven fue identificado por la Policía tras las denuncias de comerciantes gastronómicos. El comisario Diego Domínguez confirmó que había quedado imputado y se encontraba en situación de calle.

Norma aseguró que intentó comunicarse con algunos restaurantes donde estuvo su hijo. También supo que habría dejado un teléfono celular como parte de pago, situación que incrementó su preocupación por la imposibilidad de establecer contacto.

"Quiero saber si él aún anda por ahí. Por eso pido que, si lo ven, me avisen", insistió la mujer, quien manifestó que atraviesa dificultades económicas para viajar hasta Río Negro y buscarlo personalmente.

El teléfono para aportar información sobre Santiago

La madre solicita la colaboración de los vecinos de Cipolletti y el Alto Valle para conocer el paradero de Santiago. Cualquier persona que lo haya visto recientemente puede comunicarse directamente con ella.

Teléfono de contacto de Norma Barrientos: 2214364912

"Soy su mamá y tengo mucho miedo de que le pase algo", expresó Norma, quien espera recibir información que le permita reencontrarse con su hijo y acompañarlo ante la situación que atraviesa.