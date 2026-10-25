Piedra libre: Se escondió bajo una cama, pero lo encontró la Policía

Es un sujeto está condenado por delitos contra la propiedad. Escapó de la Policía al ser localizado y se metió a una casa. En un dormitorio lo atraparón uniformados.

Jorge Mendoza, el sujeto detenido por la policía de Bariloche tras una persecución. Volvió a la cárcel para cumplir una condena.

La Policía de Bariloche recapturó a un hombre con graves antecedentes delictivos que intentó escapar a pie al ser localizado por efectivos de la Comisaría 28°. Tras la búsqueda, fue encontrado escondido debajo de una cama en una vivienda del barrio, a la que se había metido. Un testigo fue clave para que el operativo resultara exitoso.

Por disposición judicial, permanecerá detenido y será trasladado al Establecimiento de Ejecución Penal 3 para continuar cumpliendo su condena.

El procedimiento comenzó a horas de la tarde de este sábado cuando un transeúnte alertó sobre la presencia de Jorge Damián Mendoza en la intersección de las calles Felipe Laguna y Elordi, en el sector sudeste de la ciudad. A partir del aviso, los móviles policiales 95 y 98 se dirigieron al lugar para intervenir.

Descubierto en el escondite

Al advertir la presencia de los uniformados, el sujeto escapó corriendo en dirección a la calle Islas Malvinas e ingresó en una vivienda particular. Los efectivos siguieron sus movimientos y, con la autorización voluntaria de los vecinos, entraron al domicilio para continuar la búsqueda.

La recorrida dentro de la casa permitió localizarlo en un lugar donde intentaba pasar inadvertido: estaba escondido debajo de una cama. Allí fue detenido y trasladado a la unidad policial, adonde ingresó a las 16:56.

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Durante el procedimiento, los vecinos manifestaron temor a posibles represalias, aunque no aportaron información ni aceptaron declarar como testigos. Esa circunstancia quedó consignada en el informe policial, aunque no se precisaron otros detalles sobre los motivos de su preocupación.

Suma antecedentes delictivos

La detención pasó luego al ámbito judicial. El fiscal de turno derivó las actuaciones a la jueza, quien a las 17:10 dispuso que permaneciera detenido hasta el lunes y ordenó su traslado a la cárcel de Bariloche.

La medida está vinculada con el cumplimiento de una condena por tentativa de robo, robo simple y tentativa de hurto calificado. Pasadas las 17, la Policía notificó a la defensora oficial Natalia Araya sobre las actuaciones.

Con la recaptura, el hombre quedó nuevamente a disposición de la Justicia y bajo custodia policial, a la espera de su traslado al establecimiento penitenciario, conforme a lo ordenado por la jueza.