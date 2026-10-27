Vecinos frenaron a un ladrón que andaba robando bicis con una poderosa tijera

Lo vieron cuando estaba cometiendo el hecho y decidieron actuar. Lo redujeron y lo entregaron a la Policía. Le encontraron una herramienta para cortar cadenas.

El acusado de haber intentado robar una bici fue reducido por vecinos y entregado a la policía. Llevaba un bolso con una poderosa tijera que puede cortar cadenas.

Un grupo de vecinos atrapó a un sujeto que había intentado robar una bicicleta que una mujer había dejado sujeta con cadena y candado en un bicicletero instalado en la vía pública.

Efectivos policiales llegaron al lugar alertados por el hecho y detuvieron al sospechoso, que tiene 37 años de edad, a quien le encontraron una poderosa tijera con la que planeaba cortar la cadena de seguridad.

El procedimiento se llevó a cabo este último lunes en inmediaciones de la esquina de las calles 25 de Mayo y España, frente al predio ferroviario ubicado en el centro de General Roca .

Ladrón reducido por testigos

Una patrulla de la Comisaría 3° concurrió al sitio señalado por un llamado, y se encontraron con su supuesto ladrón reducido por otras personas, quienes habrían advertido la maniobra y evitaron que cometiera el robo.

Junto a la bicicleta, que permanecía atada a un bicicletero, el personal policial observó una mochila y una tijera corta pernos. Ambos elementos pertenecían al sospechoso y quedaron como parte de las evidencias relevantes para esclarecer lo ocurrido.

La propietaria del rodado, una mujer de 33 años, explicó que al salir del edificio ubicado en esa esquina fue informada por dos hombres de que habían retenido al sospechoso porque intentó llevarse su bicicleta.

Con esos elementos, los efectivos procedieron a su detención, para luego trasladarlo a la unidad policial. La intervención quedó encuadrada inicialmente como "una tentativa de robo en grado de flagrancia".

“El procedimiento se enmarca en la intervención de la Policía de Río Negro ante situaciones que afectan la seguridad de los vecinos y sus bienes, con actuación del personal de la unidad jurisdiccional y puesta a disposición de la Justicia de los elementos reunidos”, enfatizaron fuentes del gobierno provincial.