El procedimiento comenzó cuando los efectivos detectaron a un motociclista sin casco. Tres adolescentes de 17 años fueron identificados.

Persecución en Cipolletti: escaparon de la Policía y terminaron con dos motos secuestradas.

Un procedimiento policial en Cipolletti terminó con dos motocicletas secuestradas luego de una persecución que se inició cuando efectivos de la Comisaría 24° detectaron a un conductor que circulaba sin casco .

El operativo comenzó sobre la calle Capitán Gómez , cerca de la Circunvalación Juan Domingo Perón. Cuando los agentes intentaron detener la marcha del rodado para identificar a sus ocupantes, estos emprendieron la fuga.

La persecución fue controlada y finalizó a las pocas cuadras, sobre la calle Río Negro, donde los policías interceptaron una Honda Wave en la que viajaban dos adolescentes de 17 años . Ninguno contaba con la documentación correspondiente del vehículo.

Una vecina alertó sobre otra moto

Mientras los efectivos intervenían en ese lugar, una vecina advirtió sobre la presencia de una segunda motocicleta en las inmediaciones de González Larrosa y Río Negro.

Al llegar, el personal policial encontró una Beta Motor conducida por otro adolescente de 17 años, quien tampoco tenía licencia de conducir ni los papeles del rodado.

De esta manera, el procedimiento concluyó con tres jóvenes identificados y dos motocicletas retiradas de circulación.

Las motos quedaron a disposición de las autoridades

Finalmente, ambas motos fueron trasladadas a la sede de la Comisaría 24° por infracción a la Ley 5184, vinculada a la normativa de tránsito de Río Negro.

Los vehículos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Tres detenidos tras persecución policial luego de escapar de un control de tránsito: El conductor estaba borracho

Tres personas jóvenes fueron detenidos luego de una impresionante persecución policial que se extendió por varias cuadras de General Roca. El procedimiento se llevó a cabo durante los primeros minutos de este martes luego de que el conductor de un Volkswagen Voyage de color negro se negara a detenerse en un control de tránsito municipal de rutina y escapara a toda velocidad.

Operadores del Centro de Monitoreo del 911 RN Emergencias detectó al rodado cuando escapaba por la calle San Martín en dirección a la calle Mendoza, en la zona oeste de la localidad.

De inmediato alertaron al personal policial, por lo que se puso en marcha un operativo con varios móviles de las comisarías 21 y 67, los que salieron en búsqueda del vehículo. Cuando lograron divisarlo el conductor del rodado escapó a toda velocidad, realizando maniobras imprudentes que pusieron en riesgo a transeúntes y al resto del tránsito.

El operativo generó tensión en la población, dada las incesantes se sirenas y aceleradas que se escuchaban en momentos en que la mayoría de los vecinos estaban entregados al descanso.

En inmediaciones de la esquina de Mendoza y Del Libertador, en el sector norte del ejido urbano y a más de una decena de cuadras de distancia, los uniformados lograron frenar la marcha del auto. Allí identificaron al conductor, un joven de 23 años, que iba acompañado por otras dos mujeres de 25 y 26 años.

No fue sencillo el trámite posterior, porque los prófugos atrapados se mostraron hostiles con los efectivos y también con el personal municipal del área de Tránsito, quese presentó para realizarle el test de alcoholemia al muchacho que conducía. De todos modos y pese a la resistencia, lograron reducirlos.