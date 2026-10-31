Cortes de luz en Cipolletti: los barrios y sectores que se quedarán sin energía

Comunicaron nuevos cortes del suministro energético para este sábado y domingo en la ciudad. ¿Qué zonas afecta?

Edersa anunció cortes de luz para este fin de semana en Cipolletti.

La distribuidora eléctrica Edersa anunció un cronograma de cortes programados de energía eléctrica en Cipolletti para este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre . Las interrupciones alcanzarán distintos barrios, loteos, sectores comerciales e industriales de la ciudad.

Los trabajos forman parte de un plan de obras y mantenimiento que busca mejorar el funcionamiento de la red eléctrica , ampliar la infraestructura existente y responder al crecimiento de la demanda energética en diferentes sectores de la localidad.

Desde la empresa informaron que las tareas incluirán el avance de un nuevo loteo, poda preventiva sobre redes de media tensión, mantenimiento de una subestación y trabajos para aumentar la potencia eléctrica . Para concretarlas, será necesario interrumpir temporalmente el suministro.

Estefania Petrella

Cortes de luz en Cipolletti: los sectores afectados este sábado

El primer corte programado tendrá lugar este sábado 31 de octubre, entre las 8:30 y las 11:30, y afectará principalmente a sectores ubicados en la zona norte de Cipolletti, donde se desarrollarán tareas sobre la infraestructura eléctrica.

La interrupción alcanzará la calle Lago Huechulafquen, al norte de Maestro Espinosa, además de la planta cloacal de ARSA y los loteos Bares y Tapia, que permanecerán sin suministro durante el período anunciado.

En tanto, la distribuidora confirmó una segunda interrupción para la misma jornada, entre las 9 y las 11, que afectará específicamente al barrio cerrado La Falda, donde también se realizarán trabajos programados.

Estefania Petrella

Domingo: cortes sobre la Ruta 22 y barrios de Cipolletti

El cronograma continuará el domingo 1 de noviembre, cuando la empresa ejecutará una nueva intervención que requerirá suspender el servicio eléctrico entre las 9 y las 12, con afectación sobre diferentes sectores residenciales, comerciales e industriales.

En esta oportunidad, el corte alcanzará la Ruta Nacional 22, entre las calles Toschi y Paso de los Libres, el restaurante ACA, la calle rural B. Gallucci y los barrios Manzanar IX y X.

También se verá afectado el sector industrial ubicado sobre la Ruta Nacional 22, donde funcionan distintos establecimientos comerciales y empresas que quedarán comprendidos dentro del área prevista para la interrupción del suministro eléctrico.

Entre los establecimientos mencionados por la distribuidora se encuentran el concesionario Feadar, ex Interlagos, Abercar, Paraje El Edén, Diesel Blanco y Famacri, además de otros usuarios ubicados dentro del sector alcanzado por las tareas.

Recomendaciones para los vecinos

Ante las interrupciones anunciadas, solicitan a los vecinos de las zonas afectadas tomar las medidas preventivas necesarias, especialmente a quienes dependen del suministro eléctrico para desarrollar actividades comerciales, laborales o domésticas durante el fin de semana.

Los usuarios deberán tener en cuenta los horarios y sectores incluidos en el cronograma oficial, para organizar sus actividades y reducir los inconvenientes que puedan ocasionar los trabajos de mantenimiento y ampliación de la red eléctrica.