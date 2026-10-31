Alerta amarilla por tormentas en el Alto Valle: qué pasará con el tiempo en Cipolletti

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva advertencia para distintos sectores de Río Negro. Conocé las zonas alcanzadas.

El cierre de octubre llegará con condiciones meteorológicas inestables en Cipolletti y el Alto Valle . Para este sábado 31 se espera una jornada calurosa, con una temperatura máxima de 27°C y posibilidades de tormentas, especialmente hacia la noche.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ) anticipó el ingreso de aire cálido e inestable proveniente del norte, que favorecerá la formación de tormentas eléctricas durante las próximas horas. El fenómeno podría extenderse hasta el sábado.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por tormentas que comprende distintos sectores de Río Negro y Neuquén, incluida una parte importante del Alto Valle, donde podrían registrarse precipitaciones de variada intensidad.

Cómo estará el tiempo en Cipolletti este sábado

Según el pronóstico de la AIC, el sábado comenzará con condiciones inestables y una temperatura máxima de 27°C. Durante el día se prevén vientos del oeste de 14 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 51 km/h.

Hacia la noche, las condiciones continuarán inestables, con un marcado descenso de la temperatura hasta los 8°C. Además, se espera un incremento del viento, con velocidades de 48 km/h y ráfagas de similar intensidad.

La presencia de aire cálido y húmedo favorecerá el desarrollo de nubosidad y posibles tormentas eléctricas. Por este motivo, se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas antes de organizar actividades al aire libre.

Alerta amarilla por tormentas en Río Negro

El SMN emitió una alerta amarilla que alcanza al este de El Cuy y General Roca, sectores que comprenden parte del Alto Valle. La advertencia también incluye otros departamentos del territorio rionegrino.

Según el organismo nacional, las tormentas podrían presentar precipitaciones intensas en períodos cortos, fuertes ráfagas de viento y eventual caída de granizo. Estas condiciones podrían generar complicaciones en caminos y sectores urbanos vulnerables a la acumulación de agua.

La advertencia también comprende Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa, la meseta de Adolfo Alsina, la meseta de San Antonio y Valcheta, donde se esperan fenómenos meteorológicos de características similares durante el período de inestabilidad.

Cómo estará el tiempo el domingo en Cipolletti

Para el domingo 1 de noviembre, la AIC anticipa una mejoría de las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado durante el día, con una temperatura máxima de 25°C y vientos del sudoeste de 37 km/h.

Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h, mientras que durante la noche el cielo estará despejado y la temperatura descenderá hasta los 3°C, marcando un importante contraste térmico respecto de la jornada anterior.

Para la próxima semana, el organismo regional anticipó períodos de viento del oeste y sudoeste, por lo que las condiciones ventosas continuarán presentes en Cipolletti y otras localidades del Alto Valle.