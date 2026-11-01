Educación sortea el ingreso a primer año en cinco colegios de Cipolletti

Por la gran demanda de cupos para los colegios técnicos, el ingreso a primer año se define por sorteo.

Las familias de Cipolletti que inscribieron a sus hijos para comenzar la escuela secundaria en 2027 deberán prestar atención a una fecha clave. El Ministerio de Educación de Río Negro confirmó cuándo se realizarán los sorteos públicos de ingresantes a primer año.

El procedimiento se llevará adelante el próximo lunes 2 de noviembre y estará destinado a los establecimientos educativos donde la cantidad de estudiantes inscriptos en primera opción supera las vacantes disponibles para el próximo ciclo lectivo.

Desde el Consejo Escolar de Cipolletti informaron que serán cinco las instituciones alcanzadas por esta instancia de asignación de lugares. Se trata de cuatro colegios técnicos y una escuela secundaria que registraron una demanda superior a su disponibilidad.

Los sorteos se desarrollarán durante la mañana y las primeras horas de la tarde, con horarios establecidos para cada institución. Además, las familias podrán seguir el procedimiento mediante una transmisión en vivo por YouTube, sin necesidad de trasladarse.

Estefania Petrella

Sorteos para ingresar a las escuelas secundarias de Cipolletti

Según el cronograma difundido por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, las actividades comenzarán a las 9 y continuarán hasta las 14, con un horario específico para cada establecimiento educativo incluido.

La primera instancia corresponderá al CET N°15, mientras que posteriormente se realizarán los procedimientos correspondientes a los restantes colegios técnicos. Finalmente, será el turno de la ESRN N°152, que también presenta una demanda superior a sus vacantes.

El cronograma oficial para el lunes 2 de noviembre quedó establecido de la siguiente manera:

9 - CET 15

10 - CET 30

11 - CET 9

12 - CET 22

14 - ESRN 152

Las autoridades educativas aclararon que estos procedimientos corresponden exclusivamente a los aspirantes que seleccionaron cada establecimiento como primera opción durante la inscripción. La medida se aplica cuando las solicitudes superan la cantidad de lugares disponibles. Habitualmente, quienes ponen como primera opción una ESRN consiguen la banca, mientras que quienes optan por alguno de los colegios técnicos deben ir a sorteo, ya que el número supera los bancos disponibles en primer año.

De esta manera, el mecanismo permitirá avanzar con la asignación de vacantes para el ciclo lectivo 2027, una instancia especialmente importante para las familias que buscan asegurar el ingreso de sus hijos a determinadas instituciones educativas. Quienes no sean sorteados en el colegio elegido serán asignados a otro colegio de Cipolletti siguiendo, de ser posible, el orden de preferencias en el que se inscribieron.

Cómo seguir los sorteos en vivo por YouTube

Una de las principales novedades para las familias es que los procedimientos podrán observarse de manera virtual. El Consejo Escolar Local AVCI confirmó que transmitirá cada sorteo a través de su canal oficial de YouTube.

La modalidad permitirá que madres, padres y estudiantes puedan seguir las distintas instancias desde sus hogares o mediante dispositivos con conexión a internet. La transmisión estará disponible durante los horarios establecidos para cada uno de los establecimientos.

Para acceder, los interesados deberán ingresar al canal oficial del organismo educativo, donde se podrán observar los procedimientos correspondientes a los cinco establecimientos incluidos en el cronograma difundido por las autoridades provinciales.

El enlace informado por el Consejo Escolar es: Canal de YouTube del Consejo Escolar AVCI.