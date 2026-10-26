Río Negro proyecta abrir la educación pública a bebés desde los 45 días por la baja natalidad

El Gobierno de Río Negro proyecta abrir más escuelas infantiles para recibir a bebés desde los 45 días de vida ante la baja de la matrícula escolar.

La caída en la demanda de cupos para los jardines de infantes puede derivar en la creación de jardines maternales.

El Gobierno de Río Negro analiza ampliar la cantidad de escuelas infantiles públicas para incorporar a niños desde los 45 días de vida . La medida busca adaptar el sistema educativo provincial ante la sostenida disminución de la natalidad que impacta de manera directa en la matrícula del nivel inicial de Educación .

Actualmente, la provincia cuenta con solo tres establecimientos públicos de este tipo, mientras que el resto de la oferta para esa franja etaria pertenece al sector privado. Frente a este panorama, algunas supervisiones y equipos directivos ya presentaron solicitudes formalmente para reconvertir jardines tradicionales a partir de 2027 .

La iniciativa fue confirmada por la directora general de Educación, Marcela Strahl , en declaraciones a Literal Radio . La funcionaria explicó que la propuesta permitiría dar respuesta a la demanda de las familias y, al mismo tiempo, reorganizar la planta de cargos docentes existentes.

La directora general de Educación, Marcela Strahl, anticipó posibles cambios en educación inicial.

Desafíos presupuestarios y de infraestructura

La transformación de un jardín de infantes tradicional en una escuela infantil abarca requerimientos complejos que van más allá de abrir la inscripción. Atender a bebés desde los 45 días demanda mobiliario específico, adecuación de instalaciones y personal capacitado para el cuidado de la primera infancia.

Al respecto, Strahl reconoció que el Ministerio debe evaluar minuciosamente las variables económicas y de recursos humanos. “Son otros los requerimientos desde recursos humanos, recursos de infraestructura o de mobiliario incluso”, afirmó la funcionaria, quien detalló que cualquier implementación se realizará de forma progresiva.

Hasta el momento, la cartera educativa no precisó los costos ni la partida presupuestaria que demandará la reconversión de las instituciones. La discusión resulta clave, ya que el proyecto no solo implica optimizar instalaciones, sino realizar nuevas inversiones estatales.

El impacto en los cargos docentes

La baja demográfica ya obligó a introducir modificaciones organizativas durante 2026, como la redistribución de funciones y la asignación de más de un docente por sala. Sin embargo, el continuo descenso en el número de alumnos genera dudas sobre la sostenibilidad de estas alternativas.

“Es cierto que también no pueden permanecer tantos docentes si no hay niños”, advirtió Strahl a Literal. Por este motivo, Educación volverá a reunirse con las supervisiones para evaluar las plantas funcionales de cada establecimiento y capacitar al personal para desempeñarse en salas multiedad.

Estadísticas que explican el fenómeno

Los datos estadísticos reflejan la magnitud del declive en la provincia. Río Negro registró 8.095 nacimientos en 2022, 7.205 en 2023 y 6.348 en 2025, lo que representa una caída del 21,6% en solo tres años. Además, entre 2010 y 2024, la reducción acumulada alcanza cerca del 44%.

El escenario local se alinea con la tendencia nacional reportada por Unicef Argentina, donde los nacimientos cayeron un 46,8% en la última década, pasando de 777.012 en 2014 a 413.135 en 2024. Este fenómeno también fue debatido recientemente con autoridades del Ministerio de Educación de la Nación para acordar diagnósticos comunes en el plano federal.