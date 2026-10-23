El proyecto legislativo propone que dejen de utilizarse a perros y jaurías para la caza.

Buscan prohibir el uso de perros para la caza en toda la provincia de Río Negro

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial propone impedir la utilización de perros y jaurías para cualquier modalidad de caza. La iniciativa contempla multas, decomiso de elementos y suspensión de licencias para quienes incumplan la normativa. La propuesta ya inició su recorrido parlamentario y deberá ser analizada por distintas comisiones antes de llegar al recinto.

La propuesta fue presentada de manera formal el pasado 20 de octubre y tiene como objetivo la prohibición del uso de perros para cualquier modalidad de caza, además de contemplar sanciones para quienes incumplan la disposición.

La iniciativa lleva las firmas de las legisladoras Lorena Matzen, Magdalena Odarda y Daniela Agostino , junto al legislador Daniel Belloso , quienes fundamentan la propuesta en cuestiones relacionadas con el bienestar animal, la salud pública, la protección de la biodiversidad y la seguridad de las personas.

Qué establece el proyecto y cuáles serían las sanciones

El texto legislativo no solo busca impedir que se utilicen perros durante las jornadas de caza, sino que también considera infracción entrenarlos o facilitarlos con esa finalidad.

Entre las sanciones previstas se encuentran multas económicas, secuestro o decomiso de armas y otros elementos utilizados durante la actividad. Además, en situaciones de reincidencia, se contempla la posibilidad de suspender la licencia de caza por un período de entre uno y tres años.

Entre los fundamentos del proyecto se menciona el sufrimiento que estas prácticas pueden ocasionar tanto a los perros utilizados como a los animales silvestres perseguidos.

También se advierte sobre posibles riesgos sanitarios relacionados con la transmisión de enfermedades zoonóticas, además de consecuencias negativas para la biodiversidad y situaciones de peligro para quienes transitan por rutas y caminos donde se desarrollan estas actividades.

La propuesta recupera antecedentes legislativos vinculados con la temática y planteos realizados por organizaciones dedicadas a la protección animal.

En ese contexto, desde la organización Patrulla Protectora manifestaron públicamente su respaldo a la iniciativa y solicitaron que avance su tratamiento parlamentario.

La entidad sostiene que la caza con jaurías no constituye un método eficaz para controlar la población de jabalíes y cuestiona sus consecuencias sobre los animales, el ambiente y la salud pública.

La policía rionegrina infraccionó a dos hombres por volver a practicar la caza de forma ilegal. Decomisaron un jabalí.

El proyecto deberá atravesar distintas comisiones

Actualmente, el expediente comenzó su tratamiento en la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura rionegrina.

Posteriormente, deberá pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, y de Presupuesto y Hacienda, antes de quedar en condiciones de avanzar hacia su eventual debate legislativo.

Por el momento, se trata de una propuesta en discusión y no de una prohibición vigente. Su implementación dependerá de que el proyecto complete el proceso parlamentario y sea aprobado.