Las mejores fotos de la Caminata Rosa que recorrió las calles de Cipolletti

El cierre del mes rosa reunió a cientos de vecinas y vecinos para compartir actividades de prevención, salud y acompañamiento. Emoción en la tradicional caminata.

Cipolletti cerró este sábado el Mes Rosa con una jornada en el Parque Rosauer que reunió a miles de vecinas y vecinos para compartir actividades de prevención, salud y acompañamiento. La Caminata Rosa fue el gran momento del encuentro: una marea que cada año crece más y que volvió a llevar a las calles un mensaje de concientización sobre el cáncer de mama.

La actividad coronó un mes de propuestas organizadas por el Concejo Deliberante junto a instituciones de la ciudad, que un año más sumaron esfuerzos para informar, promover los controles y acompañar a quienes atraviesan la enfermedad. Participaron el intendente Rodrigo Buteler y la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez , junto a representantes de las organizaciones que hicieron posible la jornada.

“Estamos todos comprometidos con la prevención del cáncer de mama”, expresó Buteler durante la caminata. El intendente destacó el trabajo del Concejo Deliberante y agradeció a las instituciones que se unen todos los años, generando distintas propuestas durante octubre con un mismo fin: concientizar y prevenir el cáncer de mama. “Gracias a cada una de ellas por el tiempo que le dedican, por la energía, las ganas y por la linda jornada que nos regalaron hoy”, señaló.

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio del vecino Carlos Herald, quien compartió unas palabras en memoria de su esposa, fallecida a causa del cáncer de mama.

Una jornada llena de actividades y propuestas

Durante la tarde, el parque contó con espacios de salud y prevención, donde se ofrecieron turnos para mamografías gratuitas a través del Hospital Dr. Pedro Moguillansky, Leben Salud y el Policlínico Modelo. También hubo vacunación, testeos de infecciones de transmisión sexual, controles cardiovasculares y charlas sobre prevención y hábitos saludables.

La propuesta incluyó la Feria Rosa de la Economía Social y la participación de Recuperando Sonrisas, con cortes de cabello y recepción de mechones para el banco solidario de pelucas. Además, se ofrecieron remeras de la caminata mediante un aporte voluntario a beneficio de LALCEC Cipolletti, institución que sostiene durante todo el año su trabajo de concientización y acompañamiento.

Antes de partir, los participantes compartieron una entrada en calor con stretching y zumba. Luego, desde el arco de largada ubicado sobre calle Moreno, cientos de personas comenzaron la caminata, entre familias, grupos de amigos y vecinos que se sumaron vestidos de rosa.

La jornada también tuvo un importante acompañamiento artístico, con presentaciones de danza contemporánea del Centro Municipal de Danzas, danza árabe y danza urbana, además de música en vivo y la participación de la Escuela de Canto Voces.

Con el trabajo conjunto del Concejo Deliberante, las instituciones de salud, las organizaciones y los comercios que acompañaron, Cipolletti volvió a hacer del cierre del Mes Rosa un encuentro comunitario. Una jornada para compartir información, estar cerca y recordar que detrás de cada diagnóstico también tiene que haber una comunidad que acompañe.

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