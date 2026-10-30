Un festival reunió a más de 250 estudiantes y llenó de creatividad a Cipolletti

Alumnos de cinco localidades del Alto Valle compartieron sus producciones audiovisuales, participaron de talleres y recibieron reconocimientos por los trabajos realizados durante el año.

Estudiantes del Alto Valle se reunieron en Cipolletti en el cierre del "A Rodar".

El Complejo Cultural Cipolletti se convirtió en un punto de encuentro para más de 250 estudiantes que participaron de una nueva edición del Festival Audiovisual A Rodar Escuelas, una propuesta que promueve la creatividad y la producción audiovisual en las instituciones educativas.

La actividad reunió a niños, niñas y adolescentes de diferentes localidades del Alto Valle , quienes tuvieron la oportunidad de compartir los trabajos realizados durante el año, participar de talleres y conocer las producciones elaboradas por otras escuelas.

Con esta jornada, el festival organizado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro cerró su recorrido y continuará con los encuentros zonales previstos en otras regiones de la provincia.

Estudiantes de distintas localidades participaron del festival

El encuentro contó con la presencia del intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y del coordinador del Consejo Escolar local, Adrián Carrizo, quienes acompañaron a las delegaciones escolares durante las actividades desarrolladas en el espacio cultural.

Participaron establecimientos educativos de Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Villa Manzano y Contralmirante Cordero, con representantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario y de la modalidad de Educación Especial, lo que permitió reunir experiencias de distintas edades.

Durante la jornada, el equipo organizador compartió las producciones audiovisuales realizadas por los estudiantes, mientras que los talleres y actividades complementarias generaron espacios de intercambio, aprendizaje y reconocimiento del trabajo desarrollado por cada institución educativa.

Estefania Petrella

Un espacio para reconocer la creatividad de los estudiantes

La coordinadora de A Rodar Escuelas, Mariana Scale, destacó la importancia de generar estos encuentros y valoró las instalaciones del Complejo Cultural Cipolletti como escenario para compartir las producciones realizadas por las comunidades educativas.

"Un encuentro precioso donde nos encontramos en el Complejo Cultural Cipolletti, un espacio privilegiado en toda la Patagonia", expresó Scale, quien resaltó especialmente la posibilidad de que los estudiantes pudieran mostrar sus trabajos ante otros participantes.

La coordinadora explicó que estas instancias permiten que los chicos y chicas se sientan valorados y reconocidos por compartir proyectos en los que trabajaron durante el año, poniendo en juego conocimientos, inquietudes, sueños y experiencias.

Entregaron certificados y equipamiento para las escuelas

Como parte del cierre, cada estudiante recibió un certificado de participación en reconocimiento al trabajo realizado. Además, las instituciones educativas recibieron equipamiento destinado a fortalecer sus futuras experiencias de producción y realización audiovisual.

"Le regalamos a cada una de las escuelas un trípode para que el año que viene sigan mejorando y realizando sus producciones audiovisuales", comentó Scale sobre el acompañamiento brindado a los establecimientos participantes del festival.

"Muy contentos y muy felices por haber compartido, por habernos escuchado y esperemos que el año que viene se sumen más escuelas de la zona", concluyó la coordinadora, quien celebró la participación de las comunidades educativas.