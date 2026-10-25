Roca tendrá una nueva edición del Festival de la Sidra y ya confirmó las fechas

La propuesta reunirá a productores regionales y nacionales, con degustaciones, gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia.

Llega una nueva edición del Festival de la Sidra a General Roca.

La ciudad de General Roca se prepara para recibir una nueva edición del Festival de la Sidra , uno de los encuentros que busca poner en valor la producción regional, la gastronomía y la identidad cultural del Alto Valle .

El evento se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Predio Ferial Municipal , ubicado en calle Tronador 260. Durante ambas jornadas habrá degustaciones, propuestas gastronómicas, espectáculos, artesanos y actividades destinadas a toda la familia.

La iniciativa reunirá a productores de sidra de Río Negro y otras regiones del país , quienes tendrán la oportunidad de presentar sus elaboraciones ante vecinos y visitantes. Además, habrá espacios dedicados a la gastronomía y el entretenimiento.

El Patio Sidrero será uno de los principales atractivos

Uno de los espacios centrales del festival será el Patio Sidrero, donde los asistentes podrán conocer y degustar diferentes variedades de esta bebida, cuya elaboración está estrechamente vinculada con la producción de manzanas del Alto Valle.

La propuesta contará con la participación de Sidra Txapela, Julia & Ferrer, Pyrus, 1930, Sidra del Valle, Griffin, Uelauquen, Jaque a la Reina, La Sureña, Sidria Jocker, Sidra 1880, Galas, Reggia, 1888, Testaruda y Espumante de Viña Las Perdices.

De esta manera, el público podrá descubrir diferentes estilos de elaboración, sabores y características de las sidras. La actividad también permitirá visibilizar el trabajo de los emprendimientos que forman parte de esta cadena productiva.

El Festival de la Sidra de Roca busca consolidarse como un espacio de encuentro entre productores y consumidores, al mismo tiempo que promueve el reconocimiento de una actividad vinculada históricamente con la fruticultura regional.

Abrieron las inscripciones para productores y gastronómicos

Desde el Municipio de General Roca informaron que continúa abierta la convocatoria destinada a productores interesados en participar de esta nueva edición y presentar sus elaboraciones durante las dos jornadas previstas para noviembre.

Quienes deseen sumarse con sus productos deberán comunicarse con la Oficina de Turismo, al teléfono 4423195, donde podrán solicitar información sobre los requisitos, las condiciones de participación y las características de la propuesta.

Por otra parte, también se encuentra habilitada la inscripción para espacios gastronómicos de Roca que cuenten con habilitación municipal vigente y estén interesados en formar parte del evento con sus diferentes propuestas culinarias.

Los comerciantes interesados deberán acercarse hasta el 28 de octubre, inclusive, a la Oficina de Turismo, ubicada en calle 25 de Mayo, entre Maipú y España, en el horario de 8 a 14.

Una propuesta para disfrutar en familia

Además de las degustaciones, el festival ofrecerá espectáculos, puestos de artesanos y entretenimiento familiar, con el objetivo de generar un espacio de encuentro que combine la producción local con diferentes expresiones culturales y gastronómicas.

La nueva edición representa una oportunidad para promocionar los productos regionales, fortalecer el vínculo entre emprendedores y consumidores y ofrecer una alternativa recreativa para quienes visiten General Roca durante el fin de semana.